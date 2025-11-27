Con un comunicato del team di Woking, il team principal spiega cosa è successo a Las Vegas con la doppia squalifica delle monoposto per il consumo dello skid: "La causa specifica che ha portato a questa situazione è stata l'inaspettata comparsa di un esteso porpoising. L'infrazione non era intenzionale, lo ha verificato la stessa FIA". Qui tutte le sue dichiarazioni. Il Mondiale è n Qatar: il penultimo fine settimana della stagione è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW GUIDA TV

"Fin dai primi giri a Las Vegas, i dati ci hanno fatto capire chiaramente che il livello di porpoising inaspettato sarebbe stato preoccupante". Così Andrea Stella, team princpal della McLaren, spiega la doppia squalifica che il team Papaya ha incassato nell'ultima gara corsa negli Stati Uniti. Qui una serie di risposte attraverso le quali Stella è entrato nel dettaglio della vicenda.

Avete identificato una causa specifica per l'eccessiva usura del pattino posteriore?

"La causa specifica che ha portato a questa situazione è stata l'inaspettata comparsa di un esteso porpoising, che ha indotto grandi oscillazioni verticali della vettura. Il livello di porpoising è stato amplificato dalle condizioni in cui la vettura ha operato durante la gara, e non era previsto in base a quanto visto in prova e

in base alle previsioni sulla finestra operativa della vettura in gara. In base ai dati acquisiti in prova, non riteniamo di aver corso rischi eccessivi in ​​termini di altezza da terra e abbiamo anche aggiunto un margine di sicurezza per le qualifiche e la gara, rispetto alle prove. Tuttavia, il margine di sicurezza è stato vanificato dall'inaspettata comparsa di grandi oscillazioni verticali, che hanno causato il contatto della vettura con il suolo. Anche la condizione di porpoising sviluppata dalla vettura in gara era difficile da mitigare, poiché anche una riduzione della velocità – un'azione che, in teoria, dovrebbe aumentare la distanza dal suolo – era efficace solo in alcune parti del tracciato, ma in altre era in realtà controproducente.

Avevate notato qualcosa durante la gara?

"Fin dai primi giri, i dati ci hanno fatto capire chiaramente che il livello di porpoising inaspettato sarebbe stato preoccupante. Siamo riusciti a monitorare meglio la situazione sulla vettura di Lando grazie ai dati della telemetria, ma è stato più difficile sulla vettura di Oscar, dopo aver perso uno dei sensori che utilizziamo per stabilire il livello di contatto. Ci siamo resi conto abbastanza presto che questo livello di porpoising stava causando un'elevata capacità di usura e questo è il motivo per cui entrambi i piloti hanno iniziato ad adottare misure correttive in diverse parti del circuito. Purtroppo, abbiamo anche notato che, a causa della finestra operativa della vettura e delle caratteristiche del circuito, la maggior parte di queste azioni

non è stata sufficientemente efficace nel ridurre il porpoising".

La decisione dei commissari vi ha sorpreso?

"Abbiamo verificato, insieme al delegato tecnico, che la misurazione dello spessore dei pattini fosse corretta. Anche se l'usura eccessiva è relativamente limitata e in un solo punto (0,12 mm per Lando e 0,26 mm per Oscar), il regolamento è molto chiaro sul fatto che i pattini posteriori debbano avere uno spessore di almeno 9 mm a fine gara in ogni punto. A differenza delle norme sportive o finanziarie, non esiste alcuna proporzionalità nell'applicazione delle sanzioni per le violazioni del regolamento tecnico. La stessa FIA ha ammesso che questa mancanza di proporzionalità

dovrebbe essere affrontata in futuro per garantire che infrazioni tecniche minori e accidentali, con benefici minimi o nulli in termini di prestazioni, non comportino conseguenze sproporzionate. Va inoltre ricordato che la stessa FIA ha sottolineato che l'infrazione non era intenzionale, non vi è stato alcun tentativo deliberato di eludere il regolamento e che erano presenti anche circostanze attenuanti, come abbiamo spiegato ai commissari".

Pensi che le stesse condizioni potrebbero verificarsi in Qatar?

"Le condizioni che abbiamo sperimentato lo scorso fine settimana e che hanno portato all'insorgenza di fenomeni di porpoising eccessivo rispetto a quanto previsto, sono molto specifiche per la finestra operativa della vettura a Las Vegas

e per le caratteristiche del circuito. Abbiamo un metodo consolidato e consolidato per la messa a punto della vettura e siamo fiduciosi che questo ci porterà a un piano ottimale per le prossime gare, a partire dal Lusail International Circuit.

Tuttavia, impariamo da ogni lezione e quella di Las Vegas è stata in grado di fornire alcune informazioni utili sulla finestra operativa della vettura e sul regime di porpoising".

Cambia l'approccio del team al modo in cui vengono perseguiti gli obiettivi prestazionali?

"Quello che è successo a Las Vegas è dovuto a un'anomalia nel comportamento della vettura, piuttosto che essere il risultato di una ricerca eccessiva o irragionevole delle prestazioni. Il nostro modo di agire e pensare come team, con una forte attenzione alle prestazioni, ci ha portato a dove siamo oggi, ovvero a vincere due titoli Costruttori consecutivi e ad avere due piloti in cima al campionato con due gare ancora da disputare. Come team, impariamo costantemente dall'esperienza e calibriamo il nostro approccio di volta in volta, e sicuramente utilizzeremo qualsiasi informazione acquisita attraverso la situazione vissuta a Las Vegas".

Qual è lo spirito della squadra dopo un simile colpo?

"Passeggiando per la fabbrica questa settimana, sono rimasto particolarmente colpito da quanto fosse profondo e forte il fondamento culturale del team. La reazione è stata interamente focalizzata sull'apprendimento, sull'allontanamento di qualsiasi negatività e sull'assicurarsi di uscire più forti da questo tipo di situazione. Sono stato molto contento di vedere come il team sia diventato un gruppo maturo di piloti uniti e lungimiranti. Episodi come questo ti fanno crescere. Sono dolorosi, non ha senso nasconderli, ma il dolore fa anche parte del nostro sport. In McLaren non esiste una cultura del biasimo, ma piuttosto una cultura di progresso e crescita costanti. Sono sicuro che ognuno di noi non vede l'ora che arrivi venerdì pomeriggio in Qatar, per poter dare a Lando e Oscar la migliore macchina possibile, per consentire loro di essere gli unici piloti in grado di vincere il titolo mondiale".