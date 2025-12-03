Uno scatto che oggi sembra una sorta di premonizione: era il 2019 quando, in occasione del GP Spagna, un giovanissimo Hadjar incontrò per la prima volta Verstappen. Allora il francese aveva 14 anni, nel prossimo Mondiale correranno assieme in Red Bull. Intanto, ad Abu Dhabi si corre il GP decisivo del 2025: live su Sky e in streaming su NOW

Il destino disegna a volte percorsi molto strani, capaci per esempio di trasformare la foto di un ragazzino di 14 anni in un chiaro segnale di ciò che gli riserverà il futuro. Ed è stato così per Isack Hadjar, oggi pilota Racing Bulls ma che dal 2026 correrà con Red Bull accanto a Max Verstappen. Il pilota francese, come racconta un post sui social, ebbe il suo primo 'incontro ravvicinato' con Max quando era poco più di un bambino: uno scatto che li ritrae assieme, anche con tanto di firma sul casco di Isack che all'epoca era alle prese con la gavetta nel motorsport.