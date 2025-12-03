Offerte Sky
F1, Hadjar con Verstappen in Red Bull: 7 anni fa la foto da fan

ERA IL 2019
FOTO da Instagram @Isackhadjar

Uno scatto che oggi sembra una sorta di premonizione: era il 2019 quando, in occasione del GP Spagna, un giovanissimo Hadjar incontrò per la prima volta Verstappen. Allora il francese aveva 14 anni, nel prossimo Mondiale correranno assieme in Red Bull. Intanto, ad Abu Dhabi si corre il GP decisivo del 2025: live su Sky e in streaming su NOW

 I PILOTI DEL 2026 - CLASSIFICA 2025 - COMBINAZIONI PER IL TITOLO

Il destino disegna a volte percorsi molto strani, capaci per esempio di trasformare la foto di un ragazzino di 14 anni in un chiaro segnale di ciò che gli riserverà il futuro. Ed è stato così per Isack Hadjar, oggi pilota Racing Bulls ma che dal 2026 correrà con Red Bull accanto a Max Verstappen. Il pilota francese, come racconta un post sui social, ebbe il suo primo 'incontro ravvicinato' con Max quando era poco più di un bambino: uno scatto che li ritrae assieme, anche con tanto di firma sul casco di Isack che all'epoca era alle prese con la gavetta nel motorsport. 

A quando risale la foto del giovanissimo Hadjar con Verstappen

Lo scatto in questione ci riporta esattamente al GP di Spagna del 12 maggio 2019. Hadjar, all'epoca quattordicenne, coglie l'occasione per avvicinare diversi piloti e farsi autografare il casco: Carlos Sainz, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc e soprattutto Max Verstappen, allora nel pieno della sua crescita e terzo al termine del Mondiale. E terzo l'olandese chiuse anche quel GP (vinto da Hamilton), dopo aver sorpassato Vettel a inizio gara.

