Formula 1, i team radio più belli dei piloti: la compilation 2025. Video

ascoltali fotogallery
10 foto

Tra urla e lacrime al termine di una vittoria, ai botta e risposta tra piloti e ingegneri e non solo. I team radio sono da anni un punto di riferimento all'interno della Formula 1: ecco i più belli della stagione 2025. La F1 tornerà nel 2026 e sarà naturalmente tutto live su Sky e in streaming su NOW

COME CAMBIA LA F1 NEL 2026: LE NUOVE REGOLE

