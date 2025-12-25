Formula 1, i team radio più belli dei piloti: la compilation 2025. Video
Tra urla e lacrime al termine di una vittoria, ai botta e risposta tra piloti e ingegneri e non solo. I team radio sono da anni un punto di riferimento all'interno della Formula 1: ecco i più belli della stagione 2025. La F1 tornerà nel 2026 e sarà naturalmente tutto live su Sky e in streaming su NOW
- Partiamo da quello più recente e, possiamo dirlo, quello più emozionante. "Lando, you are world champion!". È questo il messaggio che il Ceo della McLaren Zak Brown ha mandato a Lando Norris, nuovo campione del mondo, al termine del GP di Abu Dhabi. Con il britannico che a un certo punto, visibilmente commosso, si è alzato la visiera del casco per asciugarsi le lacrime. A Yas Marina può ufficialmente partire la festa…
- Sempre ad Abu Dhabi, ma questa volta nelle prove libere, c’è stata una simpatica segnalazione via team radio a Verstappen. Il motivo è legato alla presenza di un 'doppio Leclerc' in pista. Arthur, fratello di Charles, ha girato come da programma Ferrari come rookie e Lambiase (ingegnere di pista di Verstappen) per distinguerlo dal fratello Charles lo ha chiamato: "Leclerc Junior". Da qui, la risposta dell'olandese: "Sorrido perché lo chiami Leclerc Junior".
- Scattato nono nella gara di Las Vegas, Charles Leclerc ha provato a far partire un'importante rimonta. Tanto che all'11° giro il pilota della Ferrari si è aperto via radio dicendo: "Sto spingendo come un animale".
- Uno dei team radio forse più famosi della stagione 2025. Siamo a Monza, gara che Verstappen ha stravinto con 19 secondi di vantaggio su Norris. E l'attenzione è stata proprio sul team McLaren: durante la gara, il britannico ha perso la seconda piazza per un pit stop lento e, proprio per questo, è stato chiesto a Piastri di ridare la posizione a Norris. Da qui la reazione di Verstappen, che informato sulla vicenda non ha resistito e ha commentato: "Ahah! Solo perché ha avuto una sosta lenta?!".
- L'unica pole position della stagione 2025 di Leclerc è stata in Ungheria. Al termine di un giro pole, Charles non ha potuto non festeggiare: "Mamma mia", ha detto via radio. E il suo ingegnere di pista Bryan Bozzi ha aggiunto: "Uellà".
- C'è tanta emozione nel team radio di Lando Norris al termine del GP di Gran Bretagna. Il pilota McLaren ha vinto a Silverstone per la prima volta in carriera partendo dalla terza posizione: "Sì, hai appena vinto il Gran Premio di Gran Bretagna". E Lando è esploso di gioia: "Woo, è bellissimo. Ce l'abbiamo fatta a casa nostra!".
- Il Canada sarà il GP indimenticabile per Kimi Antonelli. Il pilota italiano ha infatti conquistato il suo primo podio in carriera chiudendo al terzo posto. E lo scambio via radio con il suo ingegnere di pista Bono e il team principal Toto Wolff è stato stupendo. "Oh mio dio!", ha esordito Kimi. Bono: "È stato dannatamente stressante". E poi Wolff ha aggiunto: "Kimi, grande (in italiano, ndr). Il piccolo Kimi diventa il grande Kimi".
- A Imola il protagonista è stato Fernando Alonso. Il pilota dell'Aston Martin ha perso tante posizioni durante la gara per via dell'ingresso della Virtual Safety Car e ha sfogato tutta la sua rabbia via radio: "Sono il pilota più sfortunato del mondo".
- Che brutti scherzi che può giocare l'abitudine. A farcelo capire è Peter Bonnington, ingegnere di pista di Kimi Antonelli. Per oltre 12 anni Bono è stato ingegnere di pista di Lewis Hamilton e durante le qualifiche in Cina si è reso protagonista di un simpatico fuoriprogramma: "Ho perso tanto nell'ultima curva", gli dice Kimi. Bono: "Copy Lewis… ehm, copy Kimi".
- La prima pole in Ferrari, seppur nella qualifica Sprint, non si scorda mai. E nemmeno lo stupore di Lewis Hamilton che, dopo la prima posizione conquistata nelle qualifiche Shootout in Cina è sembrato quasi non credere alla sua pole: "Dove siamo? P1, davvero?", ha detto il sette volte campione del mondo. Con il suo ingegnere di pista Adami che ha aggiunto: "Bel lavoro a San Diego (parola utilizzata tra i due e che fa riferimento a un un film del 2004 dal titolo 'Anchorman, la leggenda di Ron Burgundy', ndr)".