F1 2026, i caschi dei piloti per il Mondiale. FOTO

I design fotogallery
8 foto

I ferraristi Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno presentato il casco per la nuova stagione, così come Max Verstappen, al debutto con il numero 3, Isack Hadjar e i piloti Audi (Hulkenberg e Bortoleto) e Alpine (Gasly e Colapinto). Ecco tutti i design ufficiali per il Mondiale 2026

F1, TEST A BARCELLONA: LA PRIMA GIORNATA LIVE

