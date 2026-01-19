F1 2026, i caschi dei piloti per il Mondiale. FOTO
I ferraristi Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno presentato il casco per la nuova stagione, così come Max Verstappen, al debutto con il numero 3, Isack Hadjar e i piloti Audi (Hulkenberg e Bortoleto) e Alpine (Gasly e Colapinto). Ecco tutti i design ufficiali per il Mondiale 2026
- "Ancora rosso, ma con un pizzico di azzurro in più", commenta il ferrarista su Instagram, che per la seconda stagione consecutiva decide di 'spezzare' il casco orizzontalmente in due metà bianco-rosse, tributando la bandiera monegasca
- Design giallo con dettagli rossi come il casco del 2025, eletto dai tifosi come il più bello della stagione
- L'olandese, che cambia numero ma non design di casco, carica per il 2026 così: "Uguale ma diverso. Sono pronto!"
- "Mettete sempre il casco, ragazzi", commenta il pilota Red Bull, che mantiene il design 'da fisico quantistico' della scorsa stagione aggiornato con i colori del suo nuovo team
- "Qualcosa di speciale", recita la descrizione Instagram del tedesco, che passa dal nero-verde al bianco-grigio-arancio, adattando i colori del suo nuovo casco a quelli della livrea Audi
- Il pilota brasiliano svela il suo design per il 2026 con un video su Instagram e una descrizione minimal: "Nuovo casco!". I colori sono invariati rispetto al 2025, nel segno della bandiera brasiliana
- La descrizione del post del francese, che sceglie l'azzurro per il terzo anno di fila: "Ci ho dato un po' di pepe per il 2026, il mio preferito fin qui"
- Nuova stagione, stesso design: bandiera argentina sui lati e motivo geometrico ispirato ai colori del team sulla parte superiore