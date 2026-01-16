Ferrari, Adami non è più l'ingegnere di pista di Hamilton: il comunicato ufficialeL'ANNUNCIO
Adami non sarà più l'ingegnere di pista di Hamilton. Il comunicato del team spiega che "ha assunto un nuovo ruolo all’interno della Scuderia Ferrari Driver Academy come Scuderia Ferrari Driver Academy and Test Previous Cars Manager". Tra i due un'intesa che apparsa sempre complicata. Quanto al successore, da Maranello fanno sapere che "la nomina sarà comunicata a tempo debito". Il Mondiale scatta a marzo e sarà tutto live su Sky e in streaming su NOW
Un'importante novità in casa Ferrari, con un cambiamento che arriva direttamente nel box di Lewis Hamilton. La Scuderia di Maranello, infatti, ha reso noto che "Riccardo Adami ha assunto un nuovo ruolo all'interno della Scuderia Ferrari Driver Academy come Scuderia Ferrari Driver Academy and Test Previous Cars Manager, dove mette a disposizione la sua ampia esperienza in pista e la sua competenza in Formula 1 a supporto dello sviluppo dei futuri talenti e del rafforzamento della cultura della performance all’interno del programma". Adami, dunque, non sarà più l'ingegnere di pista del campione britannico.
Per il nuovo ingegnere di pista di Hamilton c'è però da attendere
Il team prosegue con i ringraziamenti ad Adami "per l’impegno e il contributo nel suo ruolo in pista e gli augura ogni successo nella sua nuova posizione", ma non rivela il niome del successore che avrà il compito di affiancare Hamilton. "La nomina del nuovo Race Engineer della vettura #44 sarà comunicata a tempo debito", conclude infatti la nota.
Il rapporto tra Hamilton e Adami e un'intesa apparsa faticosa
Il Mondiale 2025, primo di Hamilton in Ferrari, aveva messo in evidenza un'intesa faticosa tra i due. Diversi team radio nel corso della stagione (come ad esempio testimonia il video in apertura) hanno raccontato un rapporto sempre alla ricerca in di feeling (forse) mai decollato.