Adami non sarà più l'ingegnere di pista di Hamilton. Il comunicato del team spiega che "ha assunto un nuovo ruolo all’interno della Scuderia Ferrari Driver Academy come Scuderia Ferrari Driver Academy and Test Previous Cars Manager". Tra i due un'intesa che apparsa sempre complicata. Quanto al successore, da Maranello fanno sapere che "la nomina sarà comunicata a tempo debito". Il Mondiale scatta a marzo e sarà tutto live su Sky e in streaming su NOW

I TEAM RADIO TRA HAMILTON E ADAMI NEL 2025