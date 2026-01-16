Racing Bulls F1, Lawson: "Più motivato che mai". Lindblad: "Tutto surreale per me..."RACING BULLS
Il neozelandese Lawson suona la carica per Racing Bulls in occasione della presentazione della nuova livrea: "Energia positiva attorno al team, sono più motivato che mai". La new entry Lindblad: "Per me tutto surreale, non dimenticherò mai tutto questo". Tutto il Mondiale di F1 è in diretta su Sky e in streaming su NOW
Sente forte un'energia positiva attorno al team, Liam Lawson. E' stato lo stesso pilota neozelandese della Racing Bulls a sottolineare questo apsetto nel giorno in cui è stata presentata la livrea per la prossima stagione di F1: "Lanciare la livrea 2026 qui a Detroit ha reso tutto ancora più speciale. La storia di innovazione di questo luogo riflette davvero ciò che il team sta costruendo per il futuro. La partnership tra Ford e Red Bull, l’energia che circonda il team e l’ambizione per il futuro rendono questo un momento incredibilmente entusiasmante per far parte del VCARB". E poi ha aggiunto: "Sono più motivato che mai ad andare avanti e contribuire a trasformare questa visione in risultati concreti in pista".
Lindblad: "E' tutto surreale, non dimenticherò mai questo momento"
"Questo momento è davvero surreale - ha detto invece la new entry della squadra Arvid Lindblad - Essere presentato come pilota di Formula 1 in un evento come questo, in un contesto così, è qualcosa che non dimenticherò mai. La visione del team, la nuova power unit e la fiducia che hanno riposto in me significano tanto. Sono pronto a imparare, a lavorare e a dare tutto in pista".