Sente forte un'energia positiva attorno al team, Liam Lawson. E' stato lo stesso pilota neozelandese della Racing Bulls a sottolineare questo apsetto nel giorno in cui è stata presentata la livrea per la prossima stagione di F1: "Lanciare la livrea 2026 qui a Detroit ha reso tutto ancora più speciale. La storia di innovazione di questo luogo riflette davvero ciò che il team sta costruendo per il futuro. La partnership tra Ford e Red Bull, l’energia che circonda il team e l’ambizione per il futuro rendono questo un momento incredibilmente entusiasmante per far parte del VCARB". E poi ha aggiunto: "Sono più motivato che mai ad andare avanti e contribuire a trasformare questa visione in risultati concreti in pista".