Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Racing Bulls F1, Lawson: "Più motivato che mai". Lindblad: "Tutto surreale per me..."

RACING BULLS

Il neozelandese Lawson suona la carica per Racing Bulls in occasione della presentazione della nuova livrea: "Energia positiva attorno al team, sono più motivato che mai". La new entry Lindblad: "Per me tutto surreale, non dimenticherò mai tutto questo". Tutto il Mondiale di F1 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

 LIVREA RACING BULLS: LE FOTO - I PILOTI

Sente forte un'energia positiva attorno al team, Liam Lawson. E' stato lo stesso pilota neozelandese della Racing Bulls a sottolineare questo apsetto nel giorno in cui è stata presentata la livrea per la prossima stagione di F1: "Lanciare la livrea 2026 qui a Detroit ha reso tutto ancora più speciale. La storia di innovazione di questo luogo riflette davvero ciò che il team sta costruendo per il futuro. La partnership tra Ford e Red Bull, l’energia che circonda il team e l’ambizione per il futuro rendono questo un momento incredibilmente entusiasmante per far parte del VCARB". E poi ha aggiunto: "Sono più motivato che mai ad andare avanti e contribuire a trasformare questa visione in risultati concreti in pista". 

Lindblad: "E' tutto surreale, non dimenticherò mai questo momento"

"Questo momento è davvero surreale - ha detto invece la new entry della squadra Arvid Lindblad - Essere presentato come pilota di Formula 1 in un evento come questo, in un contesto così, è qualcosa che non dimenticherò mai. La visione del team, la nuova power unit e la fiducia che hanno riposto in me significano tanto. Sono pronto a imparare, a lavorare e a dare tutto in pista".

Vedi anche

Racing Bulls, c'è anche la livrea della VCARB 2026

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Red Bull e Racing Bulls, via i veli: livree 2026

Formula 1

Red Bull e Racing Bulls hanno inaugurano ufficialmente la nuova era della Formula 1 con un grande...

Red Bull, dentro il motore 2026: il VIDEO

MONDIALE 2026

Il campionato 2026 segna una svolta e una rivoluzione in F1 dal punto di vista regolamentare. Ma...

Fornaroli nuovo pilota di riserva della McLaren

Formula 1

Con un post sul suo profilo Instagram, Leonardo Fornaroli, Campione della Formula 2 la scorsa...

Verstappen e Lindblad guidano un'auto del 1924

Curiosità

Max Verstappen e Arvid Lindblad (pilota Racing Bulls) sono stati protagonisti di un vero e...

Bianchi, ritrovato il kart rubato alla famiglia

l'annuncio

L'ultimo kart del pilota francese, che era stato rubato lo scorso 6 gennaio, è stato ritrovato....
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS