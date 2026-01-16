Formula, Racing Bulls: la livrea della monoposto per il Mondiale 2026. FOTO
La Visa Cash App Racing Bulls di Faenza ha presentato la livrea della monoposto 2026 nello stesso evento che Michigan ha portato la ‘sorella maggiore’ Red Bull a presentare i colori della propria monoposto per la prossima stagione. Per il team di Faenza è stata anche l’occasione di presentare Arvid Lindblad, nuovo compagno di Liam Lawson. Tutto il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Poco dopo la Red Bull, è toccato anche alla Racing Bulls VCARB. Nel quartier generale della Ford a Detroit, anche il team di Faenza ha svelato la livrea della monoposto che nell'imminente stagione 2026 verrà affidata alla coppia formata da Liam Lawson e Arvid Lindblad. Qui le foto con tutti i dettagli