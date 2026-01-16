Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Formula, Racing Bulls: la livrea della monoposto per il Mondiale 2026. FOTO

A DETROIT fotogallery
11 foto

La Visa Cash App Racing Bulls di Faenza ha presentato la livrea della monoposto 2026 nello stesso evento che  Michigan ha portato la ‘sorella maggiore’ Red Bull a presentare i colori della propria monoposto per la prossima stagione. Per il team di Faenza è stata anche l’occasione di presentare Arvid Lindblad, nuovo compagno di Liam Lawson. Tutto il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW

RIVIVI QUI LA PRESENTAZIONE DI RED BULL E RACING BULLS - IL VIDEO

ALTRE FOTOGALLERY

Racing Bulls, c'è anche la livrea della VCARB 2026

A DETROIT

La Visa Cash App Racing Bulls ha presentato la livrea della monoposto 2026 nello stesso evento...

10 foto

La Red Bull vista da vicino: dettagli della livrea

A DETROIT

A Detroit, in Michigan, la presentazione della livrea della nuova monoposto di Milton Keynes per...

18 foto

Haas dopo Red Bull e Racing Bulls: presentazioni

LE DATE

Red Bull e Racing Bulls hanno alzerto il sipario  sulla stagione 2026 con la presentazione...

12 foto

F1, il calendario del Mondiale 2026

Formula 1

Da Melbourne a Yas Marina, ecco il calendario completo della prossima stagione con tutte le...

30 foto

Le sei gare Sprint del 2026: il calendario

Formula 1

Sono confermate le 6 Sprint anche per il 2026: si parte in Cina a marzo per chiudere a...

7 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Red Bull e Racing Bulls, via i veli: livree 2026

    Formula 1

    Red Bull e Racing Bulls hanno inaugurano ufficialmente la nuova era della Formula 1 con un grande...

    Red Bull, dentro il motore 2026: il VIDEO

    MONDIALE 2026

    Il campionato 2026 segna una svolta e una rivoluzione in F1 dal punto di vista regolamentare. Ma...

    Fornaroli nuovo pilota di riserva della McLaren

    Formula 1

    Con un post sul suo profilo Instagram, Leonardo Fornaroli, Campione della Formula 2 la scorsa...