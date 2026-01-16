Offerte Sky
F1, Mekies (team principal): "La livrea celebra lo spirito Red Bull e le nostre origini"

TEAM PRINCIPAL

Le parole del team principal durante la presentazione a Detroit: "Il 2026 segna l'inizio di una nuova per la Formula 1 e per la Red Bull. Volevamo che la nostra livrea riflettesse questo. Siamo qui grazie al sogno di un uomo, Dietrich Mateschitz, e diversi anni dopo, lui stesso ne ha avuto un altro: creare un motore. E ora è stato realizzato anche questo con Powertrains Red Bull Ford"

LIVREA RED BULL: LE FOTO - I PILOTI

"Il 2026 segna l'inizio di una nuova e significativa era per la Formula 1 e per la Red Bull. Volevamo che la nostra livrea riflettesse questo, rendendo al contempo omaggio agli inizi della Red Bull Racing", così il team principal Laurent Mekies in occasione della presentazione a Detroit del nuovo look della monoposto anglo-austriaca. "Siamo in F1 grazie al sogno di un uomo, Dietrich Mateschitz, e diversi anni dopo, lui stesso ne ha avuto un altro: creare un motore - ha aggiunto Mekies -. Questa livrea è progettata per celebrare lo spirito con cui siamo entrati in questo sport. Nell'anno in cui una monoposto Oracle Red Bull Racing monta per la prima volta una Powertrains Red Bull Ford, ci è sembrato giusto riflettere parte della nostra storia nella nostra livrea".

