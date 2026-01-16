Red Bull in Formula 1, la livrea della monoposto per il Mondiale 2026. FOTO
A Detroit, in Michigan, la presentazione della livrea della nuova monoposto di Milton Keynes per il campionato 2026 di Formula 1. Un blu più scuro e il marchio Ford che campeggia in evidenza sulla carrozzeria, con la casa di Detroit chiamata a produrre alcuni componenti del motore, ma anche allo sviluppo modelli di simulazione e software per la gestione della batteria. I dettagli e tutte le immagini della livrea Red Bull 2026 di Verstappen e Hadjar
RIVIVI QUI LA PRESENTAZIONE DI RED BULL E RACING BULLS - IL VIDEO
- Sotto il velo, la nuova Red Bull. O meglio, la sua livrea. A Detroit, nel quartier generale Ford, la presentazione dei colori della RB22 (così si dovrebbe chiamare la monoposto che conosceremo nella sostanza nelle prossime settimane).
- Cosa si nota: un blu più scuro e il marchio Ford che campeggia in evidenza sulla carrozzeria.
- Rispetto al passato, la grafica Red Bull si ripete sulla livrea
- Ford produce componenti del motore, ma si occupa anche dello sviluppo di modelli di simulazione e software per la gestione della batteria.