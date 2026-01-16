A Detroit, in Michigan, la presentazione della livrea della nuova monoposto di Milton Keynes per il campionato 2026 di Formula 1. Un blu più scuro e il marchio Ford che campeggia in evidenza sulla carrozzeria, con la casa di Detroit chiamata a produrre alcuni componenti del motore, ma anche allo sviluppo modelli di simulazione e software per la gestione della batteria. I dettagli e tutte le immagini della livrea Red Bull 2026 di Verstappen e Hadjar

