La Red Bull ha presentato la nuova livrea per la stagione 2026 di F1 in un maxi evento che si è tenuto a Detroit, nel quartier generle della Ford. Per vedere la 'vera' monoposto c'è da attendere i primi testa, ma i colori e il design hanno già convinto il quattro volte campione del mondo Max Verstappen. "Adoro la nuova livrea - ha detto nel corso dell'evento in Michigan - è davvero bella e penso che quest'anno si distinguerà in pista. Lucentezza fantastica, un aspetto più retrò. Il colore è audace e blu mi piace molto. Vederla dal vivo è stato speciale e sono rimasto davvero colpito da quanto sia cambiata. Mi riporta alla mente tanti bei ricordi di quando ero agli inizi in F1 e tutto era nuovo. Non vedo l'ora di guidare un'auto con un look completamente diverso. Non sono sicuro che i meccanici saranno contenti del tempo che ci vorrà per mantenerla pulita... Ma avrà un aspetto davvero impeccabile e sarà bello per tutti vederla in azione".