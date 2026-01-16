F1, Verstappen: "Look audace e retrò, mi piace questa nuova Red Bull"NUOVA STAGIONE
Il quattro volte campione del mondo commenta la nuova livrea della sua monoposto: "Mi riporta alla mente tanti bei ricordi di quando ero agli inizi in F1 e tutto era nuovo. Non vedo l'ora di guidare un'auto con un look completamente diverso". E il suo nuovo compagno di squadra Hadjar: "L'adoro, qui è tutto molto speciale. Ma ora voglio andare in pista...". Tutta la nuova stagione di F1 è live su Sky in streaming su NOW
La Red Bull ha presentato la nuova livrea per la stagione 2026 di F1 in un maxi evento che si è tenuto a Detroit, nel quartier generle della Ford. Per vedere la 'vera' monoposto c'è da attendere i primi testa, ma i colori e il design hanno già convinto il quattro volte campione del mondo Max Verstappen. "Adoro la nuova livrea - ha detto nel corso dell'evento in Michigan - è davvero bella e penso che quest'anno si distinguerà in pista. Lucentezza fantastica, un aspetto più retrò. Il colore è audace e blu mi piace molto. Vederla dal vivo è stato speciale e sono rimasto davvero colpito da quanto sia cambiata. Mi riporta alla mente tanti bei ricordi di quando ero agli inizi in F1 e tutto era nuovo. Non vedo l'ora di guidare un'auto con un look completamente diverso. Non sono sicuro che i meccanici saranno contenti del tempo che ci vorrà per mantenerla pulita... Ma avrà un aspetto davvero impeccabile e sarà bello per tutti vederla in azione".
Hadjar: "Un'emozione dopo l'altra da quando ho scoperto che sarei arrivato in Red Bull"
"Ci sono stati momenti emozionanti e molte prime volte per me negli ultimi mesi da quando ho scoperto che avrei guidato per Red Bull", così Isack Hadjar alla presentazione in pompa magna a Detroit. Promosso dalla Racing Bulls, il pilota francese ha aggiunto: "Quando ho visto la livrea del 2026, mi è piaciuta molto. Le cose stanno iniziando a sembrare molto più reali ora e non vedo l'ora di guidare con la vettura con questi colori. Adoro il look nuovo, ma allo stesso tempo storico, è fantastico. È una nuova era per me ed è piuttosto pazzesco che il team e l'intero sport vi stiano entrando contemporaneamente, è tutto molto speciale. Essere qui a Detroit e vedere la livrea dal vivo e la portata di ciò che abbiamo fatto per creare una power unit mi sta entusiasmando. Ora non vedo l'ora di salire in macchina".