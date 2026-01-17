La nebulosissima rivoluzione regolamentare rende la prossima Rossa (ma non solo questa monoposto) un enigma. Lo stesso Verstappen ha detto di non sapere cosa aspettarsi dalla sua Red Bull... E il Cavallino? Cerchiamo di capirlo qual è la situazione al momento, senza dimenticare Hamilton e Leclerc. Entrambi i piloti di Maranello sono a un bivio, e la macchina 2026 inciderà sulle loro carriere FERRARI, ACCESO IL MOTORE DELLA SF-26

Tutto quello che avreste voluto sapere sulla nuova Ferrari e non avete mai osato chiedere. Citazione da Woody Allen persino obbligatoria, perché a Maranello siamo all’Anno Zero, in un contesto perfetto pure per l’ultimo cult cinematografico interpretato da Leonardo Di Caprio. Una battaglia dopo l’altra, sissignore. Andiamo con ordine.

La SF-26, sperando la sigla non stia per Sta Ferma!, Anzi tutto è un mistero avvolto nell'enigma. Colpa della nebulosissima rivoluzione regolamentare: del resto, uno come Verstappen, mica un Pinco Pallino qualsiasi, ha candidamente confessato di non sapere cosa aspettarsi dalle monoposto della nuova stagione. E se lo dice Super Max, figuriamoci cosa passa per il cervello di Carletto e del Baronetto. Leggi anche Come cambia la F1 in questo 2026: le nuove regole

C’è, peraltro, una differenza bella grossa. Hamilton e Leclerc sono a un bivio. La Rossa 26 inciderà drammaticamente sulla loro carriera. Per capirci. Dopo una annata deprimente, Lewis non ha alternative. Un bis farebbe calare il sipario su una storia leggendaria. Lui lo sa. Per venirgli incontro, dopo mesi di turbolenze e incomprensioni, il finto buono Fred Vasseur ha spedito altrove Riccardo Adami. L’epta iridato avrà un ingegnere di pista di suo gradimento. Basterà? Leggi anche Ferrari, Adami non è più l'ingegnere di Hamilton

Quanto a Leclerc, il suo è il segreto di Pulcinella. Vestito di Rosso dal 2019, il Principe di Monaco ha attraversato il deserto senza mai raggiungere la Terra Promessa. Quanto ancora potrà permettersi di aspettare? Non è una questione di soldi, ma di orgoglio. A Jean Alesi vogliamo ancora tutti un bene dell’anima, ma nell’albo d’oro dei campioni del mondo il suo nome non c’è. Charles non vuole fare la stessa fine, proprio no. Ancora. Dai risultati della SF-26 dipende l’avvenire di Fred Vasseur. La Ferrari è una centrifuga, è un tritacarne e bla bla bla. Il manager francese gronda bonomia da tutti gli artigli. Dal 2023 in poi ha avuto modo di plasmare la Scuderia a sua immagine e somiglianza. Sicché, gli alibi stanno a zero. Dentro o fuori. Un altro flop in stile 2025 non resterebbe senza conseguenze (non male come supercazzola, eh?). Qui viene in mente Agatha Christie: e poi non rimase nessuno. Oops!

Dopo di che, ci sono gli uomini della tecnica. Le persone che hanno lavorato sul misteriosissimo progetto. Se la macchina del 2025 alla fine è rimasta senza padri, perché il dt Cardile era andato via in corso d’opera eccetera eccetera, insomma, stavolta il…genitore ha un nome e cognome. Loic Serra. Scuola Mercedes. Fin qui noto per apprezzabili magheggi sulle sospensioni. In un certo senso, debutta come progettista a tutto tondo. Fra clamorose modifiche regolamentari. La macchina sarà più corta, più snella, più leggera, ali mobili. Tradotto: il cubo di Rubik! Non bastasse, l’inverno sta passando fra sussurri e grida a proposito di trucchi sulla power unit. Pare che Mercedes e Red Bull in salsa Ford abbiano trovato il modo di aggirare le norme. Enrico Gualtieri, leader dei motoristi del Cavallino, conosce la materia e non è un gonzo, ha stretto una alleanza "politica" con Honda e Audi per contrastare le presunte furbate altrui. Staremo a vedere.