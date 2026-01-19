F1, Gene Haas: "Pre campionato già fondamentale". Komatsu (team principal): "Emozionante"MONDIALE 2026
Gene Haas, fondatore del team, nel giorno della presentazione della VF-26: "Pre campionato già cruciale per capire cosa sono capaci di fare queste vetture alla luce dei nuovi regolamenti". Il team principal Komastu: "Un cambiamento così è molto emozionante, ma anche molto snervante... Ma noi stiamo progredendo molto bene nel nostro percorso"
"Come tutti i team, abbiamo affrontato la sfida di competere nel 2025, cercando al contempo di progettare e costruire queste vetture con i nuovi regolamenti per la stagione 2026", ha dichiarato Gene Haas, fondatore e proprietario del TGR Haas F1 Team, nel giorno della presentazione della nuova VF-26. "La pre-stagione sarà cruciale per capire di cosa sono capaci queste monoposto e come piloti, ingegneri e team in generale si adatteranno a esse. Almeno abbiamo continuità per quanto riguarda i piloti, con Ollie (Bearman) ed Esteban (Ocon), così come nei nostri team di progettazione e ingegneria. La scorsa stagione la competizione a centro gruppo è stata di livello eccezionalmente alto, è stata dura, e dobbiamo tornare in pista e continuare a svilupparci, sia in pista che fuori. Personalmente, sono molto curioso di vedere come si evolverà la competizione in griglia e cosa porteranno questi nuovi regolamenti in termini di prestazioni".
Il team principal Komatsu: "Cambiamento radicale, emozionante e snervante..."
"In pista abbiamo questo enorme cambiamento regolamentare, sia per quanto riguarda la power unit che l'aerodinamica, il più grande nei miei 22 o 23 anni in Formula 1. Non ricordo un cambiamento così radicale. È estremamente emozionante, ma allo stesso tempo molto, molto snervante", ha invece detto il team principale Ayao Komatsu. "Lontano dalla pista, guarda cosa abbiamo realizzato negli ultimi due anni: siamo cresciuti come squadra. Non solo nei numeri, ma in termini di mentalità, di approccio e di come affrontiamo le gare. Sento che stiamo progredendo molto bene nel nostro percorso. È diverso avere qualcosa di già consolidato e, diciamo, adattarlo ai nuovi regolamenti", ha aggiunto.