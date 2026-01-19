"Come tutti i team, abbiamo affrontato la sfida di competere nel 2025, cercando al contempo di progettare e costruire queste vetture con i nuovi regolamenti per la stagione 2026", ha dichiarato Gene Haas, fondatore e proprietario del TGR Haas F1 Team, nel giorno della presentazione della nuova VF-26. "La pre-stagione sarà cruciale per capire di cosa sono capaci queste monoposto e come piloti, ingegneri e team in generale si adatteranno a esse. Almeno abbiamo continuità per quanto riguarda i piloti, con Ollie (Bearman) ed Esteban (Ocon), così come nei nostri team di progettazione e ingegneria. La scorsa stagione la competizione a centro gruppo è stata di livello eccezionalmente alto, è stata dura, e dobbiamo tornare in pista e continuare a svilupparci, sia in pista che fuori. Personalmente, sono molto curioso di vedere come si evolverà la competizione in griglia e cosa porteranno questi nuovi regolamenti in termini di prestazioni".