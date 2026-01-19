Offerte Sky
Haas, la livrea della monoposto per il Mondiale di F1 2026. FOTO

NUOVA STAGIONE fotogallery
15 foto

Il team statunitense ha mostrato online i colori della monoposto per la nuova stagione di Formula 1. Ma per conoscere le forme reali della VF-26 di Bearman e Ocon, dovremo attendere i primi test pre campionato. Qui, intanto, le foto e i dettagli. Il Mondiale scatta a marzo in Australia: tutto live su Sky e in streaming su NOW

I PILOTI HAAS - VIDEOIL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI 2026

