Haas, la livrea della monoposto per il Mondiale di F1 2026. FOTO
Il team statunitense ha mostrato online i colori della monoposto per la nuova stagione di Formula 1. Ma per conoscere le forme reali della VF-26 di Bearman e Ocon, dovremo attendere i primi test pre campionato. Qui, intanto, le foto e i dettagli. Il Mondiale scatta a marzo in Australia: tutto live su Sky e in streaming su NOW
- Parte la nuova stagione della Haas. Il team statunitense, che si affida ancora alla coppia di piloti formata da Esteban Ocon e Oliver Bearman, ha svelato la livrea 2026. Per conoscere le reali forme della VF-26, in vece, dovremo attendere i test pre campionato: dal 26 al 30 gennaio quelli privati a Barcellona, mentre a febbraio in programma quelli 'ufficiali' in Bahrain prima del via del Mondiale a Melbourne nel weekend dell'8 marzo
- Qui tutti i dettagli della livera Haas