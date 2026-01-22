Offerte Sky
Mercedes, le caratteristiche tecniche della W17 per il Mondiale 2026

mercedes

La Mercedes ha svelato la nuova W17 che sarà a disposizione di Kimi Antonelli e George Russell per il prossimo Mondiale di Formula 1. Diverse le novità tra le caratteristiche tecniche, soprattutto a causa del grande cambio regolamentare in vigore da quest'anno. Il Mondiale di F1 sarà live da marzo su Sky e in streaming su NOW

LE FOTO DELLA MERCEDES DI ANTONELLI E RUSSELL

Mercedes ha presentato la nuova W17 che avranno a disposizione Andrea Kimi Antonelli e George Russell nel Mondiale 2026. La livrea presenta gli stessi colori della scorsa stagione, ma è il nero a prevalere rispetto all'argento. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, invece, sono diverse le novità, soprattutto a causa del grande cambio regolamentare. 

Leggi anche

Wolff: "Siamo pronti alla nuova era della F1"

Le caratteristiche della Mercedes W17

  • È più piccola, stretta e leggera rispetto alla W16 del 2025, soprattutto a causa del cambio di regolamento
  • Aerodinamica attiva con alettoni anteriori e posteriori mobili
  • Motore che produce una ripartizione quasi 50/50 tra potenza elettrica e combustione
  • Il motore funziona con carburanti sostenibili avanzati sviluppati dal title e technical partner PETRONAS
  • Più di 400 sensori, che generano più di 1.1 milioni di dati al secondo
  • Microsoft Azure, e le sue funzionalità di intelligenza artificiale, amplieranno le attuali capacità di elaborazione dati e di calcolo ad alte prestazioni del Team

Vedi anche

Mercedes, le foto della W17 di Antonelli e Russell

