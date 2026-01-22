Offerte Sky
Mercedes F1, Toto Wolff: "Pronti alla nuova era che sta per cominciare"

MERCEDES

Il Ceo e team principal nel giorno della presentazione della macchina 2026 di Kimi Antonelli e George Russell: "I nuovi regolamenti richiedono innovazione e massima attenzione in ogni ambito delle prestazioni. Il nostro lavoro sulla nuova vettura e lo sviluppo a lungo termine della Power Unit e dei carburanti sostenibili avanzati con Petronas riflettono questo approccio". Il Mondiale di F1 sarà live da marzo su Sky e in streaming su NOW

LE FOTO DELLA NUOVA MERCEDES DI ANTONELLI E RUSSELL

"La Formula 1 subirà cambiamenti significativi nel 2026 e siamo preparati per questa transizione. I nuovi regolamenti richiedono innovazione e massima attenzione in ogni ambito delle prestazioni". Così Toto Wolff nel giorno in cui la Mercedes ha svelato online la W17, la nuova monoposto di Kimi Antonelli e George Russell. "Il nostro lavoro sulla nuova vettura e lo sviluppo a lungo termine della Power Unit e dei carburanti sostenibili avanzati con Petronas riflettono questo approccio", ha spiegato il team principal. 

Wolff: "Impegno collettivo e costante dei nostri team a Brixworth e Brackley"

"La pubblicazione delle prime immagini della W17 è semplicemente il passo successivo di questo processo. Rappresenta l'impegno collettivo e costante dei nostri team a Brixworth e Brackley. Continueremo a impegnarci al massimo nei prossimi mesi", conclude Wolff sul sito ufficiale della Mercedes.

