Il pilota monegasco della Ferrari ha parlato dopo la presentazione della SF-26, la monoposto della Rossa per la stagione 2026: "La gestione dell'energia e della power unit sarà uno degli aspetti più significativi". Poi, un messaggio per i tifosi: "Il supporto dei tifosi è ciò che rende Ferrari così speciale e ci spinge a dare sempre il massimo".

La Ferrari ha presentato la nuova SF-26, la vettura per il Mondiale 2026 di Formula 1. Per Charles Leclerc sarà l'ottava stagione con il team di Maranello: "Le regole 2026 richiedono una preparazione ancora più approfondita, soprattutto a noi piloti - ha detto il monegasco -. Ci sono molti sistemi nuovi da comprendere e sfruttare al meglio, e per questo abbiamo lavorato molto fin dalle fasi iniziali dello sviluppo del progetto. Nei miei anni con la Ferrari abbiamo già vissuto insieme importanti cambiamenti regolamentari: sappiamo quanto la sfida sia complessa, ma stiamo lavorando con grande motivazione per arrivare in pista il più preparati possibile. La gestione dell'energia e della power unit sarà uno degli aspetti più significativi, una sfida stimolante che richiederà da parte di noi piloti un processo di adattamento rapido, che faccia leva inizialmente più sull’istinto e poi su un uso sempre maggiore di dati precisi. Il supporto dei tifosi in questa stagione è ciò che rende Ferrari così speciale e ci spinge a dare sempre il massimo".