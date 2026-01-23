F1, la Ferrari SF-26: la nuova monoposto di Hamilton e Leclerc. FOTO e VIDEO
Il team di Maranello ha svelato la SF-26, la nuova monoposto per la stagione 2026 di Formula 1. Si tratta dell'ottava Ferrari per Charles Leclerc, la seconda invece per Lewis Hamilton. Oltre al rosso come ovviamente colore principale, spicca la presenza del bianco soprattutto nella zona dell'abitacolo. Qui le immagini e tutti i dettagli. Il Mondiale di F1 sarà live da marzo su Sky e in streaming su NOW
IL VIDEO DELLA NUOVA FERRARI - COMMENTI E ANALISI IN DIRETTA
- Tra i tratti più distintivi c’è il ritorno alla vernice lucida, dopo sette stagioni di finitura opaca. Il Rosso Scuderia scelto per il 2026 è più acceso e intenso, con un carattere forte e immediato, accattivante, che si ispira nel disegno alla livrea speciale introdotta a Monza nella stagione 2025.
- Telaio in materiale composito a nido d’ape in fibra di carbonio con protezione halo per l’abitacolo
- Carrozzeria e sedile in fibra di carbonio
- Cambio longitudinale Ferrari a 8 marce più retro
- Differenziale posteriore a controllo idraulico
- Freni a disco autoventilanti in carbonio Brembo (anteriore e posteriore) e sistema di controllo elettronico sui freni posteriori
- Sospensioni anteriori e posteriori a puntone (schema push-rod)
- Peso complessivo con acqua, olio e pilota: 770 kg
- Ruote anteriori e posteriori: 18”
- Motore sovralimentato
- Nome: 067/6
- Cilindrata: 1.600 cc
- Sovralimentazione: turbo singolo
- Max giri minuto turbo: 150.000
- Max portata energetica benzina: 3.000 MJ/h
- Configurazione: V6 90°
- Nr cilindri: 6
- Alesaggio: 80 mm
- Corsa: 53 mm
- Valvole: 4 per cilindro
- Iniezione diretta, max 350 bar
- Configurazione: sistema ibrido di recupero dell’energia con singolo motogeneratore elettrico (MGU-K)
- Pacco batteria: batterie in ioni di litio, peso minimo con elettronica di controllo 35 kg
- Energia batteria: 4 MJ max delta SOC, 9 MJ max energia in fase di ricarica
- Max tensione di esercizio: 1.000 V
- Potenza MGU-K: 350 kW
- Max giri minuto MGU-K: 60.000
- "Le regole 2026 richiedono una preparazione ancora più approfondita, soprattutto a noi piloti. Ci sono molti sistemi nuovi da comprendere e sfruttare al meglio, e per questo abbiamo lavorato molto fin dalle fasi iniziali dello sviluppo del progetto. Sappiamo quanto la sfida sia complessa, ma stiamo lavorando con grande motivazione per arrivare in pista il più preparati possibile. La gestione dell’energia e della power unit sarà uno degli aspetti più significativi".
- "Il 2026 è probabilmente il cambiamento regolamentare più grande che abbia vissuto nel corso della mia carriera. Sarà un anno estremamente importante sotto il profilo tecnico, in cui il ruolo del pilota sarà centrale nella gestione dell’energia, dei nuovi sistemi e nel contribuire alla comprensione della macchina. È una sfida che affrontiamo insieme, da squadra, potendo contare anche sul supporto straordinario dei tifosi, che significa tantissimo per tutti noi".
- Frederic Vasseur (Team Principal): "La SF-26 segna l’inizio di un nuovo ciclo per la Ferrari. Il team è allineato e più unito che mai in vista della stagione che ci attende".
- Loic Serra (Technical Director Chassis): "La SF-26 rappresenta un grande sforzo corale da parte di tutto il team in fabbrica e non vediamo l’ora di iniziare la stagione".
- Enrico Gualtieri (Power Unit Technical Director): "È una sfida tecnica complessa, che abbiamo affrontato con grande rispetto, disciplina e con l’obiettivo di ottimizzare l’intero sistema vettura nel corso della stagione".
- Anche le tute 2026 riflettono l’identità visiva di questo nuovo capitolo. Il rosso resta, naturalmente, il colore protagonista, simbolo inconfondibile della Scuderia, mentre il bianco si conferma come elemento distintivo, volutamente collegato al passato della squadra: è presente nella parte superiore della tuta, all’altezza delle spalle, e avvolge l’intero collo