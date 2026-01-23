Offerte Sky
F1, la Ferrari SF-26: la nuova monoposto di Hamilton e Leclerc. FOTO e VIDEO

Il team di Maranello ha svelato la SF-26, la nuova monoposto per la stagione 2026 di Formula 1. Si tratta dell'ottava Ferrari per Charles Leclerc, la seconda invece per Lewis Hamilton. Oltre al rosso come ovviamente colore principale, spicca la presenza del bianco soprattutto nella zona dell'abitacolo. Qui le immagini e tutti i dettagli. Il Mondiale di F1 sarà live da marzo su Sky e in streaming su NOW

IL VIDEO DELLA NUOVA FERRARICOMMENTI E ANALISI IN DIRETTA

Ferrari, ecco la nuova SF-26. FOTO

Il team di Maranello ha svelato la SF-26, la nuova monoposto per la stagione 2026 di Formula 1....

Ferrari, presentazione e pista: attesa dei tifosi

Cresce l'attesa per la nuova Ferrari. Subito dopo la presentazione della nuova SF-26, Charles...

Leclerc all'8^ stagione con Ferrari: la sua storia

Ripercorriamo l'avventura del monegasco in Formula 1: dall'euforia di Spa e Monza 2019 (con il...

7 Mondiali e non solo: i numeri record di Hamilton

Per Lewis Hamilton si avvicina una nuova stagione con la Rossa, che partirà quest'oggi con la...

Ferrari, tutte le coppie di piloti della storia

L'era della "coppia fissa" si consolida negli anni '70: prima di allora si alternavano sulla...

    Formula 1: Ultime Notizie

    Ferrari, svelata la SF-26: abitacolo bianco!

    Attesa finita, svelata la nuova Ferrari: abitacolo bianco stile ‘312’, questa la prima cosa che...

    Ferrari, oggi la SF-26: alle 11 in LIVE STREAMING

    Il giorno tanto atteso per i tifosi della Rossa è arrivato. Oggi aalle 11, in diretta su Sky...

    Oscar 2026, quattro candidature per 'F1 The Movie'

    Il film diretto da Joseph Kosinski che vede Brad Pitt protagonista ha ottenuto quattro...