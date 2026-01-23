Il team di Maranello ha svelato la SF-26, la nuova monoposto per la stagione 2026 di Formula 1. Si tratta dell'ottava Ferrari per Charles Leclerc, la seconda invece per Lewis Hamilton. Oltre al rosso come ovviamente colore principale, spicca la presenza del bianco soprattutto nella zona dell'abitacolo. Qui le immagini e tutti i dettagli. Il Mondiale di F1 sarà live da marzo su Sky e in streaming su NOW

IL VIDEO DELLA NUOVA FERRARI - COMMENTI E ANALISI IN DIRETTA