Il Mondiale, che scatta nel weekend del 6-8 marzo, è in diretta su Sky e in streaming su NOW

Alexander Albon si prepara alla sua quinta stagione di Formula 1 con la Williams. Dopo la presentazione della livrea della FW48, la vettura che Albon guiderà insieme a Sainz in questo 2026, il 29enne ha espresso le sue prime sensazioni: "È sempre speciale vedere una nuova livrea per la prima volta e la FW48 è incredibile. Dal punto di vista del design è audace, moderno e inconfondibilmente. Non vedo l'ora che i tifosi la vedano in pista e ci sostengano in questo 2026".