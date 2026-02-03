Offerte Sky
F1, Albon (Williams): "Speciale vedere la nuova livrea, la FW48 è incredibile"

williams
FOTO: @WilliamsF1 - X

Il pilota della Williams ha parlato dopo la presentazione della livrea della FW48: "È sempre speciale vedere una nuova livrea per la prima volta. Non vedo l'ora che i tifosi la vedano in pista e ci sostengano in questo 2026". Il Mondiale, che scatta nel weekend del 6-8 marzo, è in diretta su Sky e in streaming su NOW

LE PAROLE DI SAINZ

Alexander Albon si prepara alla sua quinta stagione di Formula 1 con la Williams. Dopo la presentazione della livrea della FW48, la vettura che Albon guiderà insieme a Sainz in questo 2026, il 29enne ha espresso le sue prime sensazioni: "È sempre speciale vedere una nuova livrea per la prima volta e la FW48 è incredibile. Dal punto di vista del design è audace, moderno e inconfondibilmente. Non vedo l'ora che i tifosi la vedano in pista e ci sostengano in questo 2026".

Leggi anche

Williams, la livrea della monoposto 2026

