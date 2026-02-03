Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

F1, presentazione Williams: la livrea della monoposto 2026. FOTO

FW48 fotogallery
10 foto

La Williams ha svelato online la livrea della nuova FW48, la monoposto protagonista del Mondiale 2026 di Formula 1. Per Sainz sarà la seconda stagione con il team di Grove, mentre per Albon sarà la quinta. Il Mondiale, che scatta nel weekend del 6-8 marzo, è in diretta su Sky e in streaming su NOW

IL VIDEO DELLA PRESENTAZIONE

ALTRE FOTOGALLERY

F1 2026, che motore usano le scuderie

NUOVA STAGIONE

Dalle new entry Audi e Cadillac ai cambi di propulsori per Red Bull, Racing Bulls, Aston Martin e...

11 foto

Haas, Doohan nuovo pilota di riserva

la line-up

Haas ha annunciato che Jack Doohan è entrato a far parte del team come pilota di riserva per il...

13 foto

Oggi la Williams, McLaren il 9: presentazioni

LE DATE

Red Bull, Racing Bulls, Haas, Audi, Mercedes, Ferrari  e Alpine le squadre che hanno alzato...

12 foto

F1, un mese al via: calendario del Mondiale 2026

Formula 1

Da Melbourne a Yas Marina, ecco il calendario completo della prossima stagione con tutte le...

30 foto

Le sei gare Sprint del 2026: il calendario

Formula 1

Sono confermate le 6 Sprint anche per il 2026: si parte in Cina a marzo per chiudere a...

7 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Newey: "Abbiamo scelto una direzione, ma..."

    ASTON MARTIN

    Il progettista e team principal dell'Aston Martin, attraverso il sito ufficiale del team,...

    Jack Doohan in Haas: scelto come pilota di riserva

    UFFICIALE

    Dopo l'esperienza in Alpine, l'avvicendamento con Colapinto e la recente rescissione del...

    Wolff : "PU legale, altri si diano una mossa"

    MERCEDES

    Il team principal della Mercedes respinge le accuse di alcuni team avversari sulla legalità della...