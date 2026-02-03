F1, presentazione Williams: la livrea della monoposto 2026. FOTO
La Williams ha svelato online la livrea della nuova FW48, la monoposto protagonista del Mondiale 2026 di Formula 1. Per Sainz sarà la seconda stagione con il team di Grove, mentre per Albon sarà la quinta. Il Mondiale, che scatta nel weekend del 6-8 marzo, è in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Finalmente la Williams. La scuderia di Grove ha svelato colori e carrozzeria della vettura 2026. Lo ha fatto online, diversamente dai programmi iniziali sulla presentazione, mostrando una vettura che dunque non è la vera FW48. Per quella ci sarà da attendere ancora e, dopo i ritardi delle scorse settimane nel completamento del progetto, la vedremo in occasione dei test in Bahrain. Sainz e Albon la coppia confermata di piloti: loro una delle poche certezze del team al momento.