Il pilota spagnolo della Williams ha parlato dopo la presentazione della livrea della FW48: "La livrea celebra la tradizione della Williams, abbracciando un look fresco e dinamico per la nuova era". E sul 2026: "Si parte da un foglio bianco, penso che sia impossibile fissare degli obiettivi certi". Il Mondiale, che scatta nel weekend del 6-8 marzo, è in diretta su Sky e in streaming su NOW

"Sono entusiasta di correre con questa livrea e di condividere tutto questo con i nostri fan in tutto il mondo: il loro supporto fa la differenza". Sono queste le prime parole di Carlos Sainz dopo la presentazione della livrea della FW48, la vettura con la quale il pilota spagnolo sarà protagonista insieme ad Alexander Albon della nuova stagione di Formula 1. "La livrea della FW48 - ha continuato Sainz - celebra la tradizione della Williams, abbracciando un look fresco e dinamico per la nuova era". Sulla nuova stagione: "Sono molto entusiasta di iniziare. Tutte le squadre e tutti i piloti partiranno da un foglio bianco. Macchine completamente nuove e regolamenti nuovi. Tutta l'esperienza fatta con la FW47 è azzerata". E sugli obiettivi per questo 2026: "Penso che sia impossibile fissare degli obiettivi certi - ha spiegato lo spagnolo -. Si tratta del più grande cambiamento regolamentare almeno dal 2014. Quello che osserverò è quanto bene la squadra starà progredendo in tutte le aree in cui sappiamo di essere ancora carenti".