Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

F1, Sainz (Williams): "Felice di iniziare, impossibile già fissare degli obiettivi"

williams
FOTO: @WilliamsF1 - X

Il pilota spagnolo della Williams ha parlato dopo la presentazione della livrea della FW48: "La livrea celebra la tradizione della Williams, abbracciando un look fresco e dinamico per la nuova era". E sul 2026: "Si parte da un foglio bianco, penso che sia impossibile fissare degli obiettivi certi". Il Mondiale, che scatta nel weekend del 6-8 marzo, è in diretta su Sky e in streaming su NOW

LE PAROLE DI ALBON

"Sono entusiasta di correre con questa livrea e di condividere tutto questo con i nostri fan in tutto il mondo: il loro supporto fa la differenza". Sono queste le prime parole di Carlos Sainz dopo la presentazione della livrea della FW48, la vettura con la quale il pilota spagnolo sarà protagonista insieme ad Alexander Albon della nuova stagione di Formula 1. "La livrea della FW48 - ha continuato Sainz - celebra la tradizione della Williams, abbracciando un look fresco e dinamico per la nuova era". Sulla nuova stagione: "Sono molto entusiasta di iniziare. Tutte le squadre e tutti i piloti partiranno da un foglio bianco. Macchine completamente nuove e regolamenti nuovi. Tutta l'esperienza fatta con la FW47 è azzerata". E sugli obiettivi per questo 2026: "Penso che sia impossibile fissare degli obiettivi certi - ha spiegato lo spagnolo -. Si tratta del più grande cambiamento regolamentare almeno dal 2014. Quello che osserverò è quanto bene la squadra starà progredendo in tutte le aree in cui sappiamo di essere ancora carenti".

Leggi anche

Williams, la livrea della monoposto 2026

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Newey: "Abbiamo scelto una direzione, ma..."

ASTON MARTIN

Il progettista e team principal dell'Aston Martin, attraverso il sito ufficiale del team,...

Jack Doohan in Haas: scelto come pilota di riserva

UFFICIALE

Dopo l'esperienza in Alpine, l'avvicendamento con Colapinto e la recente rescissione del...

Wolff : "PU legale, altri si diano una mossa"

MERCEDES

Il team principal della Mercedes respinge le accuse di alcuni team avversari sulla legalità della...

Mercedes a pieni voti da Barcellona. E la Rossa...

Mara Sangiorgio

Piastri: "C'è molto da imparare sulla power unit"

MCLAREN

australiano della McLaren al termine dello shakedown in Catalunya: "Completati molti giri...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS