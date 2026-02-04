Continua la rivoluzione nello staff di Lewis Hamilton in Ferrari: dopo l'addio all'ingegnere di pista Riccardo Adami , il sette volte campione del mondo avrebbe deciso di separarsi dallo storico manager Marc Hynes, come riportato da Ansa e Daily Mail. Secondo il Times, invece, anche la sua addetta stampa 'Ella' dovrebbe salutare l'entourage del pilota

Il 2026 in Formula 1 è sinonimo di rivoluzione e per Lewis Hamilton questo concetto si applica più che ai suoi colleghi. Oltre al cambio di regolamento nel Mondiale, il pilota Ferrari sta vivendo un periodo di rinnovamento anche all'interno del suo staff. Dopo il già ufficiale addio a Riccardo Adami, suo ingegnere di pista nel 2025, dall'Inghilterra arrivano voci di due ulteriori separazioni. Secondo il Daily Mail (citato dall'Ansa) Hamilton avrebbe deciso di lasciare Mark Hynes, suo storico manager dal 2015 al 2021 e nella sua prima stagione in Ferrari. Il motivo dietro la decisione? La volontà del pilota di cercare nuovi stimoli. Ora Hynes potrebbe ricoprire un nuovo ruolo in Cadillac ed entrare in Project 44, la società di gestione degli affari sportivi di Hamilton, continuando così il rapporto lavorativo, oltre che l'amicizia consolidata, tra i due.