Simona De Silvestro - un passato nel motorsport - rappresenterà l'Italia nel bob a 4 alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La 37enne italo-svizzera non è la prima atleta con esperienze nel mondo dei motori e degli sport invernali: ecco anche gli altri esempi del passato

Simona de Silvestro - dopo una carriera nel motorsport tra IndyCar, Formula 1 e Supercars - rappresenterà l'Italia nel bob alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La 37enne italo-svizzera ha disputato 71 gare in IndyCar, è stata collaudatrice Sauber nel 2014 e ha avuto diverse esperienze nel campionato Supercars australiano. Poi nel 2021 la scelta di dedicarsi completamente al bob, con l'obiettivo olimpico. Un obiettivo raggiunto, che le permetterà di gareggiare nel bob a 4 nella rassegna a cinque cerchi.