Simona De Silvestro, dai motori alle Olimpiadi invernali. Tutti i precedenti

Formula 1

Simona De Silvestro - un passato nel motorsport - rappresenterà l'Italia nel bob a 4 alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La 37enne italo-svizzera non è la prima atleta con esperienze nel mondo dei motori e degli sport invernali: ecco anche gli altri esempi del passato

OLIMPIADI 2026, LA CERIMONIA DI APERTURA LIVE

 

Simona de Silvestro - dopo una carriera nel motorsport tra IndyCar, Formula 1 e Supercars - rappresenterà l'Italia nel bob alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La 37enne italo-svizzera ha disputato 71 gare in IndyCar, è stata collaudatrice Sauber nel 2014 e ha avuto diverse esperienze nel campionato Supercars australiano. Poi nel 2021 la scelta di dedicarsi completamente al bob, con l'obiettivo olimpico. Un obiettivo raggiunto, che le permetterà di gareggiare nel bob a 4 nella rassegna a cinque cerchi.

Dai motori alle Olimpiadi invernali: gli altri casi nel passato

Come riportato da formula1.com ci sono altri casi di piloti automobilistici, che hanno avuto una carriera anche negli sport invernali

 

  • Alfonso de Portago (Spagna)Pilota Ferrari di F1 a metà anni '50, partecipò alle Olimpiadi invernali di Cortina d'Ampezzo 1956, sfiorando il podio nel bob a due e chiudendo al quarto posto.
  • Robin Widdows (Regno Unito): Pilota F1 (ha partecipato al GP di Gran Bretagna 1968), ha gareggiato nel bob a quattro alle Olimpiadi di Innsbruck 1964 (13°) e Grenoble 1968 (7°).
  • Bob Said (USA): Pilota di F1 (USA GP 1959), ha partecipato alle Olimpiadi invernali nel bob a Grenoble 1968 e Sapporo 1972.
  • Divina Galica (Regno Unito): Pilota automobilistica (ha sfiorato la qualificazione a una gara di F1 in tre occasioni) e in precedenza sciatrice alpina olimpica (invernali 1964, 1968, 1972).

 

