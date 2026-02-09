Offerte Sky
Tutte le "prime volte": la livrea del debutto di ogni team in griglia

Formula 1 fotogallery
11 foto

Dopo la presentazione della prima livrea Cadillac nella storia della Formula 1, diamo una spolverata all'album dei ricordi e scopriamo tutte le prime monoposto di ogni squadra attualmente in griglia, dalla Ferrari del 1950 fino al debutto dell'Audi in questa stagione

F1, TEST BAHRAIN: LA DIRETTA DELLA PRIMA GIORNATA

ALTRE FOTOGALLERY

Presentazioni concluse, la F1 ora va ai test

VERSO SAKHIR

McLaren e Aston Martin hanno chiuso il cerchio delle presentazioni ufficiali per la Formula 1 del...

12 foto

Mondiale 2026, tutte le monoposto e i loro nomi

NUOVA STAGIONE

Tranne la Williams, le monoposto del 2026 le abbiamo già viste girare a Barcellona e presto...

12 foto

Aston, è tornata la 'Verdona': livrea svelata

AMR26

La vera monoposto l'abbiamo 'intercettata' a Barcellona, mentre la versione completata dalla...

12 foto

Il nuovo numero 1 Norris presenta il casco 2026

I design

I ferraristi Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno presentato il casco per la nuova stagione,...

14 foto

McLaren, il look della monoposto 2026: le FOTO

PRESENTAZIONE

A circa 48 ore dal via dei test in Bahrain, il team campioine del mondo in carica ha svelato la...

13 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    F1, prove generali: da oggi test LIVE su Sky

    GUIDA TV

    I team in pista a Sakhir per una doppia tornata di test precampionato: sei giorni in totale....

    L'ex manager di Hamilton passa in Cadillac

    Formula 1

    Dopo la separazione da Lewis Hamilton, lo storico manager Marc Hynes passa ufficialmente in...

    Incidente stradale per Kimi Antonelli: è illeso

    Formula 1

    Il pilota della Mercedes ha avuto un incidente senza conseguenze fisiche lo scorso sabato sera,...