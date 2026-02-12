Offerte Sky
Alcaraz: incontro con Alonso, Sainz e Stella ai test F1 in Bahrain. FOTO

foto fotogallery
12 foto

Giornata speciale per Carlos Alcaraz. Il numero 1 del tennis ha fatto tappa nel paddock di Formula 1 in Bahrain, dove sono in corso i test. Dall'incontro con i due connazionali Alonso e Sainz alla visita al box Ferrari, qui il racconto della giornata di Carlitos (che tornerà in campo all'Atp 500 di Doha la prossima settimana, live su Sky Sport e in streaming su NOW). Il Mondiale scatterà nel weekend del 6-8 marzo su Sky e in streaming su NOW

VIDEO. ALCARAZ NEI BOX FERRARI DURANTE I TEST

