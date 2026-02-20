Formula 1, test in Bahrain: le FOTO e i RISULTATI dal circuito di Sakhir, Leclerc in testa
Cosa accade in pista nella terza e ultima giornata di collaudi pre-season: le immagini, i dettagli e tutti i risultati del Day-3 a Sakhir. Sessione del mattino chiusa con Leclerc al comando, problemi per la Mercedes. Il Mondiale è live Sky e in streaming su NOW
- Leclerc al comando della sessione del mattino: 1:33689
- Secondo Antonelli e terzo Piastri
- Problemi per la Mercedes dopo circa 90': test finiti per Antonelli
- Aston Martin in pista solo nel finale della sessione del mattino: 2 giri per Stroll
- Conto alla rovescia agli sgoccioli: il Mondiale scatta l'8 marzo in Australia
- Classiifca, tempi e giri della mattina del Day-3