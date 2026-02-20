Offerte Sky
Formula 1, test in Bahrain: le FOTO e i RISULTATI dal circuito di Sakhir, Leclerc in testa

SAKHIR fotogallery
19 foto

Cosa accade in pista nella terza e ultima giornata di collaudi pre-season: le immagini, i dettagli e tutti i risultati del Day-3 a Sakhir. Sessione del mattino chiusa con Leclerc al comando, problemi per la Mercedes. Il Mondiale è live Sky e in streaming su NOW

F1, TEST BAHRAIN: LA TERZA GIORNATA LIVE (SETTIMANA 2)

    Formula 1: Ultime Notizie

    Leclerc primo, si ferma Kimi: Day-3 in STREAMING

    live ULTIMI TEST

    A Sakhir in pista per l'ultima giornata di test precampionato. Al comando Leclerc, Antonelli...

    Test precampionato: l'ultima giornata su Sky

    GUIDA TV

    I team di Formula 1 in pista a Sakhir per l'ultima delle tre giornate di test precampionato:...

    Ferrari a lungo ferma nel Day-2: cosa è successo

    TEST BAHRAIN

    Qualche preoccupazione in casa Ferrari per una sosta molto prolungata ai box con le serrande...