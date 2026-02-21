Offerte Sky
F1, le pagelle della seconda settimana di test in Bahrain... tra Olimpiadi e Sanremo

DI LEO TURRINI fotogallery
12 foto

Sta per finire, tra Milano e Cortina, l’Olimpiade invernale più azzurra di sempre. Sta per cominciare il Festival di Sanremo. In mezzo, la Formula 1. Cosa abbiamo capito dall’ultima sessione di test in Bahrain? Provo a rispondere, tra medaglie e canzonette. Pronti? Via!

di Leo Turrini

