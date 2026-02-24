Offerte Sky
F1, anche a Londra "Benetton Formula": una storia di 'discontinuità'. Le FOTO

L'EVENTO fotogallery
6 foto

Uscito a novembre su Sky (anche ondemand) e disponibile in Italia e nel Regno Unito, è stato presentato al Vue Cinema di Leicester Square il documentario sui 30 anni dalla doppietta mondiale con Schumacher. Le FOTO della serata inglese con 'Benetton Formula'. Il Mondiale 2026 di F1 scatterà nel weekend del 6-8 marzo Sky e in streaming su NOW

ARRIVA 'SPEED', LA NUOVA NEWSLETTER DI SKY SPORT INSIDER SUI MOTORI!

    Formula 1: Ultime Notizie

    GP Australia, curva intitolata a Muller e Schmitz

    Formula 1

    Laura Muller e Hannah Schmitz, due ingegnere di Haas e Red Bull, saranno le prime donne ad avere...

    La Red Bull di Tsunoda a fuoco durante uno showrun

    Formula 1

    Nel corso di un'esibizione a San Francisco, la Red Bull RB7 di Yuki Tsunoda ha preso fuoco. Dopo...

    F1, all'asta la Safety Car di Abu Dhabi 2021

    IL CIMELIO...

    Messa in vendita per poco più di mezzo milioni di euro la vettura dell'Aston Martin che il 12...