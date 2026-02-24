F1, anche a Londra "Benetton Formula": una storia di 'discontinuità'. Le FOTO
Uscito a novembre su Sky (anche ondemand) e disponibile in Italia e nel Regno Unito, è stato presentato al Vue Cinema di Leicester Square il documentario sui 30 anni dalla doppietta mondiale con Schumacher. Le FOTO della serata inglese con 'Benetton Formula'. Il Mondiale 2026 di F1 scatterà nel weekend del 6-8 marzo Sky e in streaming su NOW
ARRIVA 'SPEED', LA NUOVA NEWSLETTER DI SKY SPORT INSIDER SUI MOTORI!
- Non soltanto la cronaca di vittorie e sconfitte, di intuizioni rivoluzionarie e aneddoti personali, ma soprattutto "una storia di discontinuità": così Alessandro Benetton, presidente di Edizione, ha presentato la sera del 23 febbraio a Londra il documentario 'Benetton Formula', dedicato all’avventura della scuderia italiana in Formula 1.
- Uscito a novembre su Sky (anche ondemand) e disponibile in Italia e nel Regno Unito in occasione del trentennale dei titoli mondiali con Schumacher, il film racconta una visione audace e uno spirito di squadra capaci di fondere tecnica, creatività e coraggio, fino a sfidare l'élite più blindata del motorsport internazionale.
- "È la dimostrazione che un team di outsider, con il coraggio di innovare e di mettere in discussione le regole, può cambiare le carte in tavola anche in un ambiente chiuso e altamente codificato come quello della F1", ha dichiarato Benetton, ricordando il biennio 1994-1995, quando la scuderia conquistò due titoli Piloti e un titolo Costruttori.
- "È questo il messaggio più autentico del documentario: la capacità di guardare oltre gli schemi, nella vita come nel business, e di non restare mai fermi è spesso la vera chiave del successo. Il documentario è disponibile in Italia e Regno Unito su Sky e NOW. Ideato dalla casa di produzione Slim Dogs, il documentario alterna straordinarie immagini d'archivio, in parte inedite, a sequenze in pista ad altissima tensione, ricostruendo in 90 minuti, stagione dopo stagione, l'ascesa di una squadra su cui pochi avrebbero scommesso.
- Un racconto affidato anche alle testimonianze dei suoi protagonisti: oltre ad Alessandro Benetton, compaiono Bernie Ecclestone, Flavio Briatore e i piloti Gerhard Berger, Martin Brundle, Ralf Schumacher e Ivan Capelli e il giornalista di Sky Sport Carlo Vanzini. La serata, tenutasi al Vue Cinema di Leicester Square e promossa dall'Ambasciata d'Italia a Londra, ha voluto riaffermare anche nel Regno Unito il legame profondo tra l'Italia e il motorsport.
- "In questo contesto, Benetton Formula non racconta soltanto una storia sportiva, ma una storia italiana, fatta di creatività, coraggio e straordinaria capacità di innovare - ha sottolineato l'Ambasciatore Inigo Lambertini -. È la dimostrazione che il contributo italiano al motorsport sa coniugare performance e talento, tradizione e innovazione, eccellenza tecnica e stile". Presenti alla serata quasi 150 ospiti, tra cui anche David Bentley, ex centrocampista del Tottenham e della nazionale dei Tre Leoni.