Uscito a novembre su Sky (anche ondemand) e disponibile in Italia e nel Regno Unito, è stato presentato al Vue Cinema di Leicester Square il documentario sui 30 anni dalla doppietta mondiale con Schumacher. Le FOTO della serata inglese con 'Benetton Formula'. Il Mondiale 2026 di F1 scatterà nel weekend del 6-8 marzo Sky e in streaming su NOW

ARRIVA 'SPEED', LA NUOVA NEWSLETTER DI SKY SPORT INSIDER SUI MOTORI!