Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

F1, quanto contano i test? I team coi migliori tempi e la classifica a fine Mondiale

Formula 1 fotogallery
12 foto
©Getty

La Ferrari e Charles Leclerc hanno chiuso i test prestagionali in Bahrain con il miglior tempo. Ma quanto dicono realmente queste classifiche sull'andamento effettivo della stagione? Scopriamo che squadre hanno chiuso la 'pre-season' in testa nell'era ibrida (dal 2014 ad oggi) e come si sono classificate a fine Mondiale

F1, IL PUNTO A DUE SETTIMANE DAL VIA

ALTRE FOTOGALLERY

Due settimane al primo GP: a che punto siamo

COUNTDOWN

Chi ha impressionato ai test e chi fa 'sandbagging'. L'ala 'Macarena' scalda i tifosi della...

10 foto

F1, la "griglia dei caschi': tutti quelli del 2026

I design

Dai ferraristi Charles Leclerc e Lewis Hamilton al nuovo campione Lando Norris, passando per il...

22 foto

F1, pagelle dopo i test... tra Olimpiadi e Sanremo

DI LEO TURRINI

Sta per finire, tra Milano e Cortina, l’Olimpiade invernale più azzurra di sempre. Sta per...

12 foto

Destinazione Melbourne: il circuito del primo GP

GP AUSTRALIA

La nuova era del Mondiale di Formula 1 parte dall'Australia, a Melbourne. Si corre come da...

9 foto

F1, il calendario del Mondiale 2026

tutte le date

Chiusi i test, e ora il Mondiale! Da Melbourne a Yas Marina, ecco il calendario completo della...

30 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    GP Australia, curva intitolata a Muller e Schmitz

    Formula 1

    Laura Muller e Hannah Schmitz, due ingegnere di Haas e Red Bull, saranno le prime donne ad avere...

    La Red Bull di Tsunoda a fuoco durante uno showrun

    Formula 1

    Nel corso di un'esibizione a San Francisco, la Red Bull RB7 di Yuki Tsunoda ha preso fuoco. Dopo...

    F1, all'asta la Safety Car di Abu Dhabi 2021

    IL CIMELIO...

    Messa in vendita per poco più di mezzo milioni di euro la vettura dell'Aston Martin che il 12...