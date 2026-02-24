F1, quanto contano i test? I team coi migliori tempi e la classifica a fine Mondiale
La Ferrari e Charles Leclerc hanno chiuso i test prestagionali in Bahrain con il miglior tempo. Ma quanto dicono realmente queste classifiche sull'andamento effettivo della stagione? Scopriamo che squadre hanno chiuso la 'pre-season' in testa nell'era ibrida (dal 2014 ad oggi) e come si sono classificate a fine Mondiale
- Posizione nei test prestagionali: 1^
- Posizione finale nel Mondiale Costruttori: 5^
- Posizione nei test prestagionali: 1^
- Posizione finale nel Mondiale Costruttori: 2^
- Posizione nei test prestagionali: 1^
- Posizione finale nel Mondiale Costruttori: 1^
- Posizione nei test prestagionali: 1^
- Posizione finale nel Mondiale Costruttori: 2^
- Posizione nei test prestagionali: 1^
- Posizione finale nel Mondiale Costruttori: 2^ (ma Verstappen vinse il Mondiale Piloti)
- Posizione nei test prestagionali: 1^
- Posizione finale nel Mondiale Costruttori: 1^
- Posizione nei test prestagionali: 1^
- Posizione finale nel Mondiale Costruttori: 2^
- Posizione nei test prestagionali: 1^
- Posizione finale nel Mondiale Costruttori: 2^
- Posizione nei test prestagionali: 1^
- Posizione finale nel Mondiale Costruttori: 2^
- Posizione nei test prestagionali: 1^
- Posizione finale nel Mondiale Costruttori: 3^
- Posizione nei test prestagionali: 1^
- Posizione finale nel Mondiale Costruttori: 1^
- Posizione nei test prestagionali: 1^
- Posizione finale nel Mondiale Costruttori: 3^