La Ferrari e Charles Leclerc hanno chiuso i test prestagionali in Bahrain con il miglior tempo. Ma quanto dicono realmente queste classifiche sull'andamento effettivo della stagione? Scopriamo che squadre hanno chiuso la 'pre-season' in testa nell'era ibrida (dal 2014 ad oggi) e come si sono classificate a fine Mondiale

F1, IL PUNTO A DUE SETTIMANE DAL VIA