Eliminati in Q2 Hulkenberg, Colapinto, Ocon, Lawson, Lindblad e Bortoleto, finito in ghiaia. Come nella qualifica Sprint, il Q1 vede uscire le due Williams di Sainz e Albon, le due Aston Martin di Alonso e Stroll e le due Cadillac di Bottas e Perez. Il GP Cina è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP CINA: CRONACA DELLA QUALIFICA