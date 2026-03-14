F1, qualifiche GP Cina: i piloti eliminati e dove partiranno in gara
Eliminati in Q2 Hulkenberg, Colapinto, Ocon, Lawson, Lindblad e Bortoleto, finito in ghiaia. Come nella qualifica Sprint, il Q1 vede uscire le due Williams di Sainz e Albon, le due Aston Martin di Alonso e Stroll e le due Cadillac di Bottas e Perez. Il GP Cina è live su Sky e in streaming su NOW
- HULKENBERG (AUDI), 11° IN 1:33.354
- COLAPINTO (ALPINE), 12° IN 1:33.357
- OCON (HAAS), 13° IN 1:33.538
- LAWSON (RACING BULLS), 14° IN 1:33.765
- LINDBLAD (RACING BULLS), 15° IN 1:33.784
- BORTOLETO (AUDI), 16° IN 1:33.965
- SAINZ (WILLIAMS), 17° IN 1:34.317
- ALBON (WILLIAMS), 18° IN 1:34.772
- ALONSO (ASTON MARTIN), 19° IN 1:35.203
- BOTTAS (CADILLAC), 20° IN 1:35.436
- STROLL (ASTON MARTIN), 21° IN 1:35.995
- PEREZ (CADILLAC), 22° 1:36.906