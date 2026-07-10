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Ferrari al Madring: le foto del filming day di giovedì

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FOTO: @scuderiaferrari - Instagram

Nella giornata di giovedì 9 luglio la Ferrari ha svolto un filming day al Madring, la nuova pista che debutterà nel calendario 2026 di Formula 1 nel weekend dall'11 al 13 settembre. Leclerc e Hamilton si sono alternati percorrendo un totale di 200 km: il monegasco ha girato in mattinata, mentre nel pomeriggio ha lasciato spazio al sette volte campione del mondo. Qui le foto condivise dalla Ferrari sui social. Il Mondiale torna dal 17 al 19 luglio a Spa: tutto live su Sky e NOW

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