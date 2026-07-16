Le mescole scelte per il Gran Premio del Belgio sono le tre opzioni intermedie della gamma: C2, C3 e C4. Spa-Francorchamps è una delle piste più spettacolari e amate del calendario di Formula 1. Il tracciato è il più lungo della stagione, con oltre sette chilometri, e, dal punto di vista dello stress per i pneumatici, è secondo solo a Gran Bretagna e Giappone. Tutto il fine settimana è live su Sky e NOW

F1, GP BELGIO: CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING