Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Spa in Belgio

LE SCELTE fotogallery
7 foto

Le mescole scelte per il Gran Premio del Belgio sono le tre opzioni intermedie della gamma: C2, C3 e C4. Spa-Francorchamps è una delle piste più spettacolari e amate del calendario di Formula 1. Il tracciato è il più lungo della stagione, con oltre sette chilometri, e, dal punto di vista dello stress per i pneumatici, è secondo solo a Gran Bretagna e Giappone. Tutto il fine settimana è live su Sky e NOW

F1, GP BELGIO: CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING

ALTRE FOTOGALLERY

Le gomme Pirelli per la Formula 1 a Spa

LE SCELTE

Le mescole scelte per il Gran Premio del Belgio sono le tre opzioni intermedie della gamma: C2,...

7 foto

La F1 va in Belgio: il calendario del Mondiale

IL CALENDARIO

Dopo Silverstone e la settimana di pausa, il Mondiale di Formula 1 fa tappa in Belgio nel...

27 foto

Così è fatta Spa, l'università della Formula 1

IL CIRCUITO

È il circuito che ospita il decimo GP della stagione 2026. Andiamo a conoscere le caratteristiche...

10 foto

Ferrari al Madring: le foto del filming day

in spagna

Nella giornata di giovedì 9 luglio la Ferrari ha svolto un filming day al Madring, la nuova pista...

10 foto

F3, le classifiche piloti e costruttori del 2026

LA STAGIONE

Maciej Gladysz vince una pazza Feature Race a Silverstone: il polacco chiude terzo dietro a De...

35 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    F1 a Spa, piloti in STREAMING alle 14.30

    GUIDA TV

    Decima tappa del Mondiale di Formula 1: si corre a Spa-Francorchamps, l'Università del...

    Vasseur: "Ferrari unita, ma Spa tappa dura..."

    FERRARI

    Il team principal Ferrari verso Spa: "Sappiamo di poter contare su una squadra unita che continua...

    Domenicali: "Più Sprint in calendario dal 2027"

    a sky uk

    Il Presidente e Amministratore Delegato a Sky Sports Uk: "Penso che questa sia la strada da...