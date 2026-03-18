La Haas ha annunciato la nascita della collaborazione per l'intera stagione con Toho Co, casa di produzione cinematografica giapponese creatore del mostro Godzilla. La collaborazione farà il suo debutto al Gran Premio del Giappone, con la presentazione della livrea che si terrà a Tokyo Midtown Hibiya il 24 marzo. Qui le foto con le quali il team ha voluto anticipare la notizia. Il Mondiale torna il 29 marzo in Giappone: live su Sky e in streaming su NOW

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