Il pilota di riserva della McLaren, campione di Formula 2, debutterà su una Formula 1 svolgendo due giorni di test (in programma questo lunedì e martedì) a Barcellona su una McLaren del 2023. Il Mondiale torna questo weekend in Giappone: live su Sky e in streaming su NOW

Saranno due giorni importanti per Leonardo Fornaroli. Il campione italiano della Formula 2 della passata stagione, pilota di riserva della McLaren, nella giornata di lunedì 23 e martedì 24 marzo farà il suo debutto su una Formula 1 a Barcellona. Fornaroli, per la precisione, girerà su una McLaren del 2023 (svolgerà dei test previous cars, ovvero dei test con delle macchine vecchie) continuando il suo percorso di test che va a completare il lavoro che sta già facendo al simulatore. Il tutto, in attesa di poter scendere in pista in futuro anche in una sessione ufficiale di Formula 1. Dopo questa due giorni, Fornaroli sarà in Giappone per seguire il GP di questo weekend direttamente dal box McLaren.