F1, Fornaroli in pista a Barcellona: test con McLarenmclaren
Il pilota di riserva della McLaren, campione di Formula 2, debutterà su una Formula 1 svolgendo due giorni di test (in programma questo lunedì e martedì) a Barcellona su una McLaren del 2023. Il Mondiale torna questo weekend in Giappone: live su Sky e in streaming su NOW
Saranno due giorni importanti per Leonardo Fornaroli. Il campione italiano della Formula 2 della passata stagione, pilota di riserva della McLaren, nella giornata di lunedì 23 e martedì 24 marzo farà il suo debutto su una Formula 1 a Barcellona. Fornaroli, per la precisione, girerà su una McLaren del 2023 (svolgerà dei test previous cars, ovvero dei test con delle macchine vecchie) continuando il suo percorso di test che va a completare il lavoro che sta già facendo al simulatore. Il tutto, in attesa di poter scendere in pista in futuro anche in una sessione ufficiale di Formula 1. Dopo questa due giorni, Fornaroli sarà in Giappone per seguire il GP di questo weekend direttamente dal box McLaren.
Il percorso di Fornaroli
La carriera di Fornaroli nel mondo del motorsport inizia a 10 anni nei kart. Dopo l'esperienza maturata anche in Formula 4 e in Formula Regional, nel 2023 passa in Formula 3 con la scuderia Trident, chiudendo a fine anno all'undicesimo posto in classifica. Il 2024 è l'anno della consacrazione, nel quale resta in Trident e conquista la Formula 3. Inevitabile il salto in Formula 2 nel 2025, categoria che Fornaroli vince subito con il team Invicta Racing con ben 211 punti conquistati. Risultati che hanno convinto la McLaren a puntare su di lui, affidandogli un ruolo di pilota di riserva per la stagione 2026.