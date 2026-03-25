Visa Cash App Racing Bulls ha svelato nei giorni scorsi il nuovo look per le monoposto di Lawson e Lindblad al Gran Premio del Giappone: è successo al Red Bull Tokyo Drift, un festival della cultura automobilistica nel quartiere più alla moda della capitale. Il weekend LIVE su Sky e in streaming su NOW

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