Racing Bulls F1 svela la livrea celebrativa per il GP del Giappone
Visa Cash App Racing Bulls ha svelato nei giorni scorsi il nuovo look per le monoposto di Lawson e Lindblad al Gran Premio del Giappone: è successo al Red Bull Tokyo Drift, un festival della cultura automobilistica nel quartiere più alla moda della capitale. Il weekend LIVE su Sky e in streaming su NOW
- Racing Bulls ha svelato il nuovo look per il Gran Premio del Giappone al Red Bull Tokyo Drift, un festival della cultura automobilistica nel quartiere più alla moda di Tokyo
- Progettata in collaborazione con il celebre calligrafo giapponese Bisen Aoyagi, la livrea vede i colori caratteristici della squadra rielaborati in un'audace tavolozza di bianco, rosso e argento. Il kit di squadra abbinato riporta la scritta "Give You Wiiings" in un'espressiva calligrafia a pennello shodo.
- "Mi sono ispirata ai fiori di ciliegio e alla cultura del Giappone per creare un disegno che sembri potente, elegante e vivo sulla vettura", ha detto il calligrafo Bisen Aoyagi