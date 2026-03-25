IndyCar: domenica il GP dell'Alabama nelle montagne russe di Barber

I numeri alla vigilia del Gran Premio

Numeri alla mano, il GP dell’Alabama dovrebbe essere favorevole a Josef Newgarden, forte di tre vittorie consecutive tra il 2015 ed il 2018, ma anche a Will Power, fresco del primo podio ottenuto con i colori Andretti. L’australiano, risalito al 12° posto grazie al terzo posto di Arlington, ha in dote due successi a Barber (2011 e 2012), gli stessi ottenuti anche da Scott McLaughlin, sebbene in tempi più recenti (2023 e 2024). Anche Alex Palou può contare su gioie passate, avendo siglato proprio a Barber la prima vittoria in IndyCar nel 2021, l’anno dell’esordio con Chip Ganassi e del primo titolo, per poi ripetersi l’anno scorso. Tra i piloti attivi capaci di vincere nei saliscendi dell’Alabama contiamo anche Pato O’Ward, primo nel 2022. Il messicano non ha fin qui avuto la velocità per imporsi tra St. Pete, Phoenix e Arlington, ma le tre Top5 consecutive potrebbero evidenziare un cambiamento di approccio, meno impulsivo e più concreto. Chi, invece, non ha mai avuto modo di festeggiare il successo a Barber è Scott Dixon. Una statistica singolare per il sei volte campione, arrivato nove volte a podio sì, ma mai sul gradino più alto. Poche gioie anche guardando all’inizio di questa stagione, più complicato del previsto specialmente nelle qualifiche, sessioni in cui la Ganassi numero 9 non hai mai trovato ritmo rendendo molto più complicate le gare.