Bearman, incidente nel GP Giappone: contusione al ginocchio destro. FOTO e VIDEO
Brutto incidente nel giro 22 del GP del Giappone: Bearman tenta il sorpasso su Colapinto, che procede a circa 10 km/h più lento del britannico e allarga un poco la traiettoria. La Haas va sull'erba, taglia la strada e finisce violentemente contro il muro (impatto di 50G). Per Bearman problema alla gamba destra: escluse fratture dopo il controllo al Centro Medico, per lui solo una forte contusione al ginocchio. Il GP ora in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Brutto incidente a Suzuka. Ollie Bearman finisce a muro al giro 22 dopo essere stato costretto a evitare Franco Colapinto, che procedeva 10 km/h più lento e che ha leggermente deviato la traiettoria
- La Haas è finita sull'erba, tagliato la strada e finita violentemente contro il muro
- Impatto di 50G per Ollie, che è sceso zoppicando: escluse fratture, forte contusione al ginocchio destro
- Per Colapinto nessuna investigazione da parte della Fia
- Qui la fotosequenza dell'incidente