Brutto incidente nel giro 22 del GP del Giappone: Bearman tenta il sorpasso su Colapinto, che procede a circa 10 km/h più lento del britannico e allarga un poco la traiettoria. La Haas va sull'erba, taglia la strada e finisce violentemente contro il muro (impatto di 50G). Per Bearman problema alla gamba destra: escluse fratture dopo il controllo al Centro Medico, per lui solo una forte contusione al ginocchio. Il GP ora in diretta su Sky e in streaming su NOW

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