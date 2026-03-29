Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

F1, pagelle del GP Giappone di Leo Turrini: Antonelli sensazionale, 10 e lode

DI LEO TURRINI fotogallery
22 foto
©Getty

L'Harry Potter di Bologna va in testa al Mondiale dominando sulla pista dei grandi. Ben tornato Piastri, grande prestazione di Leclerc. Qui tutti i voti della gara a Suzuka. Il Mondiale ripartirà da Miami e sarà come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

F1, GP GIAPPONE: CRONACA E HIGHLIGHTS DELLA GARA

ALTRE FOTOGALLERY

Kimi sensazionale: 10 e lode. PAGELLE di Suzuka

DI LEO TURRINI

L'Harry Potter di Bologna va in testa al Mondiale dominando sulla pista dei grandi. Ben tornato...

22 foto

Vince Antonelli! I risultati del GP Giappone

Formula 1

Kimi Antonelli vince ancora: dopo la Cina, conquista il primo posto anche in Giappone e ora è...

22 foto

Kimi nuovo leader: le classifiche del Mondiale

Formula 1

Kimi Antonelli è il nuovo leader del Campionato del mondo: con il successo di Suzuka, l'italiano...

23 foto

F1, le classifiche del Mondiale 2026

LA STAGIONE

Kimi Antonelli si prende la testa del Mondiale dopo il trionfo in Giappone: superato il compagno...

23 foto

Bearman, che botto: contusione al ginocchio destro

FOTO E VIDEO

Brutto incidente nel giro 22 del GP del Giappone: Bearman tenta il sorpasso su  Colapinto,...

7 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Kimi, niente champagne sul podio: ecco perché

    la curiosità

    Agli occhi dei più attenti non è sfuggito un particolare: sul podio dopo la vittoria del Gp del...

    GP Giappone anche on demand: LA GUIDA

    GUIDA TV

    Non siete riusciti a puntare la sveglia per la Formula 1? Su Sky è possibile vedere (o rivedere)...

    GP Giappone, le possibili strategie in gara

    SUZUKA

    Il terzo round stagionale in Giappone è pieno di incognite anche dal punto di vista degli...