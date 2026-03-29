L'Harry Potter di Bologna va in testa al Mondiale dominando sulla pista dei grandi. Ben tornato Piastri, grande prestazione di Leclerc. Qui tutti i voti della gara a Suzuka. Il Mondiale ripartirà da Miami e sarà come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

F1, GP GIAPPONE: CRONACA E HIGHLIGHTS DELLA GARA