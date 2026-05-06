Sky sarà ancora la Casa della Formula 1 fino al 2032 e la nostra super squadra Mondiale, capitanata da Carlo Vanzini, continuerà a raccontarvi questa grande avventura da tutti i circuiti del campionato per farvi vivere il paddock e le sue esperienze come se foste in pista

LA F1 CORRE ANCORA SU SKY: IN ESCLUSIVA FINO AL 2032