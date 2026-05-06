Così Sky vi racconta la Formula 1: una squadra Mondiale capitanata da Carlo Vanzini
Sky sarà ancora la Casa della Formula 1 fino al 2032 e la nostra super squadra Mondiale, capitanata da Carlo Vanzini, continuerà a raccontarvi questa grande avventura da tutti i circuiti del campionato per farvi vivere il paddock e le sue esperienze come se foste in pista
- La F1 è appena entrata in una nuova era e Sky, che la racconterà ancora nei prossimi anni - fino al 2032 compreso - è sempre in pista con la sua squadra Mondiale, capitanata da Carlo Vanzini, accompagnato in cabina di commento da Marc Gené, Ivan Capelli e Roberto Chinchero.
- Tutta l’esperienza in pista nei commenti tecnici di Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e con Davide Camicioli per raccontarvi tutto tra studio e circuito.
- A Lucio Rizzica e Marcello Puglisi affidato il compito di raccontare F2 e F3
- CARLO VANZINI
- MARC GENE'
- IVAN CAPELLI
- ROBERTO CHINCHERO
- MATTEO BOBBI
- VICKY PIRIA
- MARA SANGIORGIO
- DAVIDE CAMICIOLI
- Un appuntamento che gli appassionati non perdono per nulla al mondo! E' 'Race Anatomy', il programma di Fabio Tavelli in cui Leo Turrini, Mario Miyakawa, Umberto Zapelloni, Luigi Mazzola, Carolina Tedeschi e tanti altri ospiti per discuteri temi emersi durante la race week.