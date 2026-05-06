Il Mondiale sarà ancora su Sky fino al 2032 compreso e qui vi raccontiamo la lunga cavalcata iniziata nel 2019: dai titoli e i record di Hamilton passando per il primo successo di Leclerc con la Ferrari e fino alle vittorie di oggi del talento italiano Antonelli. Un racconto dalla pista sempre puntuale e arricchito negli anni da tante novità tecnologiche

LA F1 CORRE ANCORA SU SKY: IN ESCLUSIVA FINO AL 2032