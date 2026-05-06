Il Mondiale sarà ancora su Sky fino al 2032 compreso e qui vi raccontiamo la lunga cavalcata iniziata nel 2019: dai titoli e i record di Hamilton passando per il primo successo di Leclerc con la Ferrari e fino alle vittorie di oggi del talento italiano Antonelli. Un racconto dalla pista sempre puntuale e arricchito negli anni da tante novità tecnologiche
- Tante stagioni, mille emozioni. La Formula 1 va veloce, ma Sky sta al passo. E lo fa con quella voglia di comunicare che cresce sempre di più.
- Tra trionfi storici, rivoluzioni epocali e grandi protagonisti, qui ripercorriamo i momenti salienti di questi anni trascorsi in pista con Sky
- Stagioni scandite anche da grandi evoluzioni tecnologiche che hanno accompagnato questo viaggio.
- La Mercedes domina con Lewis Hamilton che vince un nuovo Mondiale, migliorando se stesso e raggiungendo i tre titoli di fila. A Silverstone, in casa, diventa il primo a vincerci sei volte. Si prende otto dei primi dodici GP, mancando la vittoria per due gare di fila tra Spa e Monza. Quelle due gare le vince Charles Leclerc.
- All'età di 20 anni, Charles Leclerc diventa pilota della Ferrari. La rossa ha scelto lui. Dall'Alfa Romeo Sauber - squadra che lo ha fatto debuttare in Formula Uno - al Cavallino in dodici mesi.
- Il monegasco sostituisce Kimi Raikkonen e affianca Sebastian Vettel.
- "Sarò eternamente grato alla Scuderia per l'opportunità che mi ha regalato", le sue prime parole il giorno dell'ufficialità.
- E per la prima vittoria non bisogna attendere tanto...
- Il primo trionfo (in F1 e in Ferrari) arriva il 1° settembre 2019.
- Leclerc vince a Spa diventando il più giovane pilota a conquistare un Gran Premio con il Cavallino, battendo dopo 51 anni il precedente record di Jackie Ickx.
- Il monegasco dedica la vittoria al collega Anthoine Hubert, morto tragicamente il giorno prima - sullo stesso circuito - nella gara di Formula 2.
- Una settimana dopo arriva il bis, nella gara più attesa.
- Leclerc vince anche a Monza davanti a Hamilton e Bottas, nel tempio della velocità italiana.
- Tripudio della marea rossa.
- E' l'anno sicuramente più difficile, quello del Covid-19. Anche la F1 ne risente.
- Il Consiglio Mondiale, con una modifica del regolamento, anticipa la pausa estiva: reparti corse chiusi tre settimane tra marzo e aprile.
- Si riparte a luglio, con il GP d'Austria vinto da Bottas davanti a Leclerc e Norris.
- Con un podio inedito, per l'occasione allestito sulla pista
- Tra le altre cose, difficilmente dimenticheremo il rivoluzionario volante mobile, il DAS, visto per la prima volta sulla Mercedes W11 di Lewis Hamilton.
- Il Dual Axis Steering è un volante a doppio asse che può essere spostato dal pilota avanti e indietro.
- Aumento della velocità, assetto, temperatura delle gomme. Questi, in sintesi, alcuni dei vantaggi.
- Intanto il dominio Mercedes continua: Lewis Hamilton vince il quarto titolo di fila.
- E' il settimo Mondiale per il campione britannico che eguaglia Michael Schumacher.
- Hamilton e la Mercedes non sembrano avere rivali: 124 i punti di margine sul secondo.
- Il "passaggio di testimone" arriva un anno dopo, con Max Verstappen che si prende la scena e fa nascere una nuova era.
- Dopo un anno intero testa a testa, il Mondiale si decide all'ultimo giro dell'ultimo gran premio.
- A duellare sono proprio loro, Hamilton e Verstappen, che arrivano all'ultimo gran premio a pari punti.
- Il GP di Abu Dhabi ragala uno dei finali più belli della storia della Formula 1: l'ultimo giro è semplicemente uno spettacolo, con Max che trionfa. E' il suo primo Mondiale all'età di 24 anni.
- Una novità che doveva essere introdotta nel 2021, slittata al 2022 a causa della pandemia, che costringe tutti i team a partire davvero da un foglio bianco.
- Dopo gli anni Ottanta tornano le monoposto a effetto suolo. Cambia il modo in cui la macchina produce il carico aerodinamico. L'obiettivo è quello di rendere le nuove F1 meno sensibili alla scia, in modo da favorire soprattutto i sorpassi.
- Ridurre i costi e aumentare lo spettacolo in pista provando a livellare le prestazioni delle squadre, questo il risultato auspicato.
- E' l'anno del terzo Mondiale di Max Verstappen, un anno pazzesco con 19 vittorie e record su record.
- Nell'ultimo gran premio, ad Abu Dhabi, ha anche tagliato il traguardo del millesimo giro al comando in una stagione.
- Un titolo conquistato a un GP dal termine, nella Sprint del Qatar, chiusa al 2° posto.
- Il dominio Red Bull cede il passo alla McLaren.
- Lando Norris vince l'ultimo gran premio (ad Abu Dhabi) e regala alla McLaren il mondiale costruttori 26 anni dopo.
- Il campione del mondo però è sempre Max Verstappen, quarto titolo consecutivo per lui arrivato con due gare d'anticipo.
- Un trionfo diverso rispetto a quelli precedenti, al termine di una stagione caratterizzata da tanti alti e bassi.
- Un rapporto, quello con la sua RB20, prima impeccabile, per poi essere ricco di difficoltà nella seconda parte.
- La rossa con Leclerc e Sainz torna competitiva, sfiorando il Mondiale Costruttori.
- Una stagione cominciata con il trionfo di Sainz in Australia, passata per i successi di Leclerc a Monaco (casa sua...), Monza (casa nostra...) e Austin, ancora con l'ultimo sigillo dello spagnolo in Messico prima dell'addio.
- Il finale di Abu Dhabi non ha suggellato una storica rimonta prima sulla Red Bull e poi sulla McLaren, ma ha portato in dote stagione condita da 22 podi e tanti punti (652), che hanno fatto sognare i tifosi a Maranello.
- Il 2025 è l'anno di Lando Norris. Il pilota britannico conquista il suo primo titolo mondiale grazie al terzo posto al GP di Abu Dhabi.
- Precede di due punti nella classifica Max Verstappen, che cede così il passo dopo quattro titoli consecutivi.
- La McLaren torna a vincere il mondiale piloti dopo 17 anni.
- E fa il bis del mondiale costruttori dopo quello del 2024.
- La notizia è di quelle scoppiettanti: il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton arriva in Ferrari tra l'entusiasmo dei tifosi del Cavallino.
- La stagione però non è di quelle sperate: nei 24 weekend di gara disputati sono arrivati solo 7 podi, una vittoria nella Sprint Race in Cina e la pole position di Leclerc in Ungheria.
- Tante difficoltà e un Mondiale che si chiude con il 4° posto costruttori. Per i piloti Leclerc 5° con 242 punti, Hamilton 6° con 156.
- Vetture più piccole e più leggere, modifiche dell'ala anteriore, posteriore e delle gomme.
- Monoposto che pesano 30 kg in meno, sono 10 cm più strette e 20 cm più corte.
- Cambiano anche i motori: la power unit 2026 è al 50% elettrica e 50% termica.
- La novità più grossa riguarda l'addio del MGU-H (ovvero il motore elettrico che serve per recuperare energia dal turbo), che risulta essere una delle componenti più costose.
- La prima parte di stagione è tutta di Kimi Antonelli, che dopo vent'anni è il primo pilota italiano a vincere un gran premio. L'ultimo era stato Giancarlo Fisichella nel 2006.
- Per Kimi sono tre i GP di fila: Cina, Giappone e Miami.
- Sono le prime tre vittorie in carriera in F1, arrivate consecutivamente come Ayrton Senna e Michael Schumacher.
- "E voi ci avete seguito sempre più numerosi", parola di Carlo Vanzini, voce dei GP di F1 su Sky Sport. "Anche in anni bui per la Ferrari, avevamo l'obiettivo di ampliare la base degli appassionati e coinvolgere di più i giovani. Ce l'abbiamo fatta. E' sempre bello entrare nelle case e interagire insieme", conclude Vanzini.
- La tecnologia resta centrale nelle analisi, con la Sky Sport Tech Room di Matteo Bobbi che analizzerà il comportamento in pista delle monoposto, tra aerodinamica attiva e nuove power unit, con il supporto dell'AI per svelare agli appassionati le più sottili trame del nuovo regolamento e spiegare le performance dei piloti.
- Sempre disponibile la funzionalità Sky Sport Plus, accessibile dal canale 207 attraverso il tasto verde del telecomando Sky Q satellite o il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream, se connessi a Internet.
- Da non dimenticare l’opzione Race Control con 25 canali: 22 on board camera (per guardare ogni giro dal punto di vista del pilota preferito), Battle Channel (per seguire da vicino la battaglia per la leadership), Timing (per i dati live della gara), Multiscreen (tutte le 22 on board camera in un'unica schermata), Onboard Mix (un mix del punto di vista dei piloti), Driving Tracker (con la mappa live del circuito per seguire i piloti). Sono inoltre disponibili gli Highlights in tempo reale, i risultati e le classifiche.
- Nel suo racconto sulla F1, Sky ha posto e pone grande attenzione anche alla questione ambientale. Un'altra novità di questi anni ha visto Sky in prima linea anche per net zero carbon, l'obiettivo entro il 2030 di tagliare in modo sensbile le emissioni di carbonio