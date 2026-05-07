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I 10 podi più giovani di sempre in Formula 1: Miami 2026 è al secondo posto

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©IPA/Fotogramma

A Miami, Kimi Antonelli, Lando Norris e Oscar Piastri hanno sfiorato il record per il podio più giovane della storia, grazie alla loro età media di 23 anni, 9 mesi e 7 giorni. Solo Max Verstappen, Pierre Gasly e Carlos Sainz in Brasile nel 2019 hanno fatto meglio. Ed è già la seconda volta in stagione che un podio entra in questa top 10: ecco la classifica completa. Il Mondiale torna dal 22 al 24 maggio in Canada, in diretta su Sky e in streaming su NOW

Dati di Michele Merlino

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