I 10 podi più giovani di sempre in Formula 1: Miami 2026 è al secondo posto
A Miami, Kimi Antonelli, Lando Norris e Oscar Piastri hanno sfiorato il record per il podio più giovane della storia, grazie alla loro età media di 23 anni, 9 mesi e 7 giorni. Solo Max Verstappen, Pierre Gasly e Carlos Sainz in Brasile nel 2019 hanno fatto meglio. Ed è già la seconda volta in stagione che un podio entra in questa top 10: ecco la classifica completa. Il Mondiale torna dal 22 al 24 maggio in Canada, in diretta su Sky e in streaming su NOW
Dati di Michele Merlino
- Età media: 23 anni, 8 mesi, 23 giorni
- Età media: 23 anni, 9 mesi, 7 giorni
- Età media: 23 anni, 11 mesi, 16 giorni
- Età media: 23 anni, 11 mesi, 28 giorni
- Età media: 24 anni, 1 mese, 14 giorni
- Età media: 24 anni, 1 mese, 28 giorni
- Età media: 24 anni, 2 mesi, 1 giorno
- Età media: 24 anni, 4 mesi, 10 giorni
- Età media: 24 anni, 5 mesi, 7 giorni
- Età media: 24 anni, 5 mesi, 13 giorni