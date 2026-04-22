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Lewis Hamilton, fuga d'amore con Kim Kardashian a Malibù tra baci e surf. VIDEO

Lewis & Kim
Foto X @TheSun

Procede a gonfie vele la relazione tra Lewis Hamilton e Kim Kardashian. Il tabloid britannico 'The Sun' ha sorpreso la coppia in California durante una sessione di surf, tra sorrisi complici e scambi di tenerezze. Usciti ufficialmente allo scoperto lo scorso dicembre, il pilota Ferrari e la modella statunitense sono apparsi in perfetta sintonia. Guarda il VIDEO del The Sun. Il Mondiale torna dal 1° maggio a Miami: tutto in diretta su Sky e in streaming NOW

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