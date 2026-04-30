GP Miami, tutte le livree speciali che scenderanno in pista in Florida. FOTO
La Formula 1 torna in pista a Miami e il GP della Florida si preannuncia come una sfilata di colori. Diverse scuderie hanno scelto il quarto appuntamento del Mondiale per presentare livree speciali: dalla Cadillac, alla prima gara in casa nella sua storia in F1 alla Racing Bulls in giallo con la Summer Edition così come Alpine. Tutto il weekend sarà in diretta Sky e in streaming su NOW. Di seguito tutte le FOTO
- Racing Bulls sceglie ancora Miami per rinnovarsi. Come l'anno scorso, il team di Faenza ha presentato un look inedito per la gara in Florida: la Red Bull Summer Edition. Protagonista il giallo, tinta che vestirà non solo la VCARB03 ma anche i piloti e tutti i membri del team
- La presentazione è avvenuta a bordo di un mega yacht ormeggiato in Florida, con spettacolo di wakeboard e jet ski
- La Cadillac scende in pista a Miami con una livrea speciale per la sua prima gara in casa nella storia del team in F1. La MAC-26 mantiene i colori base bianco e nero ma si veste a tema stelle e strisce: l'ala anteriore integra le stelle della bandiera americana, ricca di dettagli, mentre quella posteriore porta la scritta "USA" in rosso, bianco e blu. Un omaggio alla nazione di origine del team per un appuntamento imperdibile.
- Anche Alpine proporrà una variazione stilistica a Miami con il debutto stagionale della livrea "extra yellow", sviluppata per dare piena visibilità al marchio di e-commerce Mercado Libre, sponsor del team.