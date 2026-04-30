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GP Miami, tutte le livree speciali che scenderanno in pista in Florida. FOTO

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La Formula 1 torna in pista a Miami e il GP della Florida si preannuncia come una sfilata di colori. Diverse scuderie hanno scelto il quarto appuntamento del Mondiale per presentare livree speciali: dalla Cadillac, alla prima gara in casa nella sua storia in F1 alla Racing Bulls in giallo con la Summer Edition così come Alpine. Tutto il weekend sarà in diretta Sky e in streaming su NOW. Di seguito tutte le FOTO

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

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