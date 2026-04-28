La Cadillac scenderà in pista a Miami con una livrea speciale per la sua prima gara in casa nella storia del team in F1. La MAC-26 mantiene i colori base bianco e nero ma si veste a tema stelle e strisce: l'ala anteriore integra le 50 stelle della bandiera americana, ricca di dettagli, mentre quella posteriore porta la scritta "USA" in rosso, bianco e blu. Un omaggio alla nazione di origine del team per un appuntamento imperdibile: tutto il weekend sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW.

LE NUOVE REGOLE IN F1