F1, qualifiche GP Miami: i piloti eliminati e dove partiranno in gara
Eliminati nel Q2 in Florida Hulkenberg, Lawson, le due Haas di Ocon e Bearman e le Williams di Sainz e Albon. Out in Q1 Lindblad, Bortoleto, le due Aston Martin di Alonso e Stroll e le due Cadillac di Bottas e Perez. Ecco da dove partiranno in griglia nella gara di domani in programma alle 22. Tutto il weekend di Miami è live su Sky e in streaming su NOW
- HULKENBERG (Audi) - 11° - 1:29.439
- LAWSON (Racing Bulls) - 12° - 1:29.499
- BEARMAN (Haas) - 13° - 1:29.567
- SAINZ (Williams) - 14° - 1:29.568
- OCON (Haas) - 15° - 1:29.772
- ALBON (Williams) - 16° - 1:29.946
- LINDBLAD (Racing Bulls) - 17° - 1:30.133
- ALONSO (Aston Martin) - 18° - 1:31.098
- STROLL (Aston Martin) - 19° - 1:31.164
- BOTTAS (Cadillac) - 20° - 1:31.629
- PEREZ (Cadillac) - 21° - 1:31.967
- BORTOLETO (Audi) - 22° - 1:33.737