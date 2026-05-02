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F1, qualifiche GP Miami: i piloti eliminati e dove partiranno in gara

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©Ansa

Eliminati nel Q2 in Florida Hulkenberg, Lawson, le due Haas di Ocon e Bearman e le Williams di Sainz e Albon. Out in Q1 Lindblad, Bortoleto, le due Aston Martin di Alonso e Stroll e le due Cadillac di Bottas e Perez. Ecco da dove partiranno in griglia nella gara di domani in programma alle 22. Tutto il weekend di Miami è live su Sky e in streaming su NOW

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