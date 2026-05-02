F1, pagelle delle qualifiche a Miami di Leo Turrini: Kimi da 10, Verstappen è tornato
Kimi cancella al volo il flop nella Sprint: ora Russell ha davvero un problema. Irriducibile Super Max, partirà per vincere. Leclerc si conferma il vero leader della Ferrari. Qui tutti i voti delle qualifiche in Florida. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE - I NUOVI RECORD DI KIMI
- Eguaglia con la terza pole consecutiva il record italiano di Patrese e imita i primati di Senna e Schumi. Serve altro? Ah, si: cancella al volo il flop nella Sprint. Sbagliando s’impara, quando si è giovani. E la dedica è per Zanardi.
- Houston, cioè Brackley sede Mercedes, abbiamo un problema: questo Harry Potter di Bologna va troppo forte…
- Mister Come Back! E’ tornato. Irriducibile Super Max. E partirà per vincere, fidatevi.
- Decoroso, tenendo conto che ha quel diavolo come compagno di team…
- Solido come sempre e più di sempre. Il vero leader della Ferrari, punto e basta.
- E’ in terza fila. Dovrà dimostrare in gara che rifiuta di scivolare di nuovo nell’anonimato.
- Gli ha fatto bene la gita a Buenos Aires con la Alpine.
- Stavolta deve mangiare la polvere del Gaucho.
- Il quarto posto in griglia è una mezza delusione dopo il colpaccio nella Sprint.
- Becca quasi quattro decimi da Lando. Un po' troppo, via.
- Esentato dalla fatica della gara breve nel pomeriggio, sfiora l’ingresso in Q3. Indomabile vecchiaccio.
- Tenta di sottrarre all’anonimato una modesta Racing Bull.
- Squalificato in Sprint Race, in qualifica ha appena un giro a disposizione. Capita ai dipendenti di Mattia Binotto.
- Prende paga da Lawson e buona lì.
- Il voto è un omaggio alla pazienza del neo papà: gli conviene davvero prolungare la carriera con questa Aston Martin?!?
- Sufficienza di stima, in fondo è un figlio devoto, visto che non se l’è mai presa con il paparino per la macchina che gli rifila da guidare…
- Deve aver capito che la sua Cadillac non c’entra una beata mazza con quella cantata da Bruce Springsteen.
- Deve aver capito che il sergente Garcia, suo connazionale, aveva un cavallo più veloce della sua Cadillac.
- Magari Carlitos può consolarsi pensando che è stato più veloce di Albon. Ma gli basta?
- Decisamente più lento del compagno di squadra.
- Tredicesimo con qualche rimpianto: sperava nella Top Ten.
- Rimane dietro al collega di lavoro.