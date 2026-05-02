Kimi cancella al volo il flop nella Sprint: ora Russell ha davvero un problema. Irriducibile Super Max, partirà per vincere. Leclerc si conferma il vero leader della Ferrari. Qui tutti i voti delle qualifiche in Florida. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE - I NUOVI RECORD DI KIMI