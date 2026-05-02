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F1, oggi Sprint Race del GP Miami: risultati e tempi della gara sui 100 km negli Usa

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A Miami il campione in carica Norris vince la Sprint, seconda l'altra McLaren di Piastri. Terza la Ferrari di un ottimo Leclerc. Chiude quarta la Mercedes di Antonelli, che però scala in sesta posizione per penalità dovuta ai track limits. Qui tutti i risultati della gara sui 100 km, mentre alle 22 la non perdere la diretta delle qualifiche per il GP di domani: tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP MIAMI, LE QUALIFICHE LIVE

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