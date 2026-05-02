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F1, pagelle della Sprint a Miami di Leo Turrini: Norris è tornato, bravo Leclerc. Kimi...

DI LEO TURRINI fotogallery
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Lando Norris vince la sprint di Miami e non è ancora pronto per l'abdicazione. Kimi, peccato per la partenza e i track limits. Leclerc non lontano da Piastri. Qui tutti i voti della gara sui 100 km in Florida. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

GP MIAMI, LE QUALIFICHE LIVE

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