Lando Norris vince la sprint di Miami e non è ancora pronto per l'abdicazione. Kimi, peccato per la partenza e i track limits. Leclerc non lontano da Piastri. Qui tutti i voti della gara sui 100 km in Florida. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

GP MIAMI, LE QUALIFICHE LIVE