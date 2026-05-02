F1, pagelle della Sprint a Miami di Leo Turrini: Norris è tornato, bravo Leclerc. Kimi...
Lando Norris vince la sprint di Miami e non è ancora pronto per l'abdicazione. Kimi, peccato per la partenza e i track limits. Leclerc non lontano da Piastri. Qui tutti i voti della gara sui 100 km in Florida. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
- Tremate tremate, le streghe Papaya son tornate. E Lando ancora non è pronto per la abdicazione.
- Meno brillante del collega di lavoro ma si tiene dietro la Ferrari di Carletto.
- Peccato, eh. Voleva dedicare un’altra impresa al conterraneo Alex Zanardi ma sbaglia allo start e esagera con i track limit. Spreca una opportunità.
- La giuria lo mette davanti a Kimi ma non sembra in palla, proprio no.
- Si prende il gradino più basso del podio nella Sprint e mica era lontano dalla McLaren di Oscar.
- Il corpo a corpo con Verstappen fa venire in mente il duello rusticano del 2021. Però lo perde.
- Forse inizierà a farsi piacere questa F1. Molto tosto nella battaglia con Lewis il Baronetto.
- Si fa apprezzare per il sorpasso su Colapinto.
- Piglia il punticino che rallegra il sabato pomeriggio di Flavio Briatore, che a Miami è di casa.
- E’ ancora a caccia della grande occasione. E si vede.
- Deve difendere il posto di lavoro. Ci riuscirà?
- Più brillante in altre situazioni.
- Sufficienza di stima.
- E’ ufficiale: se va al battesimo di suo figlio Leonard con questa Aston Martin, beh, arriva in ritardo di sicuro.
- Ha detto di preferire una F3 a questa F1. Tutto sommato, ha diritto alla nostra umana comprensione.
- Nemmeno l’aria di casa giova al taxi driver finnico della Cadillac.
- Se non altro il messicano vince la sfida in famiglia con il collega di lavoro.
- È anche costretto ad una sosta ai box, ma delle motorizzate Mercedes la Williams è la scuderia che va più piano.
- Dignitoso ma appunto la Williams pare vada in pista con una betoniera attaccata al retrotreno.
- Tenta di tenere a galla la Audi Binotta
- La Binotta recidiva nemmeno gli permette di schierarsi in griglia.
- Anche lui durante la Sprint di Miami se ne va tranquillamente a prendere il sole in spiaggia.