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F1, pagelle del GP Miami di Leo Turrini: Kimi da 10 e lode. Leclerc, peccato per il finale

di leo turrini fotogallery
22 foto
©IPA/Fotogramma

Era dai tempi di Ascari che un italiano non vinceva tre Gp di fila: l’altro bolognese Alex Zanardi sarebbe fiero di Antonelli. Charles nel finale perde un podio strameritato. Qui tutti i voti della gara in Florida. Il Mondiale torna tra due settimane in Canada, sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

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