Era dai tempi di Ascari che un italiano non vinceva tre Gp di fila: l’altro bolognese Alex Zanardi sarebbe fiero di Antonelli. Charles nel finale perde un podio strameritato. Qui tutti i voti della gara in Florida. Il Mondiale torna tra due settimane in Canada, sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE