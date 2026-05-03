Nessuno vuole perdere lo show della Formula 1, soprattutto se la cornice dove si corre è una Miami che rende tutto ancora più spettacolare. Tante le stelle dello sport e dello spettacolo presenti al circuito. La domenica della F1 è come sempre in diretta alle 19 su Sky e in streaming su NOW

F1, GP MIAMI: LA GARA LIVE - IL VIDEO DELL'ARRIVO DI MESSI AL CIRCUITO