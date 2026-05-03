F1, tutti i vip al paddock del GP Miami: Messi, Nadal e una lista infinita
Nessuno vuole perdere lo show della Formula 1, soprattutto se la cornice dove si corre è una Miami che rende tutto ancora più spettacolare. Tante le stelle dello sport e dello spettacolo presenti al circuito. La domenica della F1 è come sempre in diretta alle 19 su Sky e in streaming su NOW
F1, GP MIAMI: LA GARA LIVE - IL VIDEO DELL'ARRIVO DI MESSI AL CIRCUITO
- LIONEL MESSI (calciatore)
- SERENA WILLIAMS (ex tennista)
- PATRICK DEMPSEY (attore)
- RAFA NADAL (ex tennista)
- JON RAHM (golfista)
- MIKAELA SHIFFRIN e ALEKSANDER KILDE (sciatori)
- JEROME BOATENG (ex calciatore)
- ILIA TOPURIA (lottatore di arti marziali miste)
- COLIN FARRELL (attore)
- JAIME JAQUEZ JR e SIMONE FONTECCHIO (giocatori NBA dei Miami Heat)
- NOAH LYLES (velocista)
- REID WISEMAN (astronauta)
- LUKE CLANTON (golfista) e DERRICK STAFFORD (ex arbitro NBA)
- JIMMY FALLON (conduttore televisivo)
- JILL SCOTT (ex calciatrice)
- CONNOR ZILISCH (pilota Nascar)
- MIAMI DOLPHINS (squadra di football americano)
- INTER MIAMI (squadra di calcio)
- TERRY CREWS (attore ed ex giocatore di football americano)