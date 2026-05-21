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F1, GP Canada 2026: tutti i temi alla vigilia della gara

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Dopo altre due settimane di sosta, la Formula 1 torna in pista in Canada: ecco dieci motivi per non perdersi la gara di Montreal. Tutto il weekend di Montreal è live su Sky e in streaming su NOW

A cura di Niccolò Severini

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